به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی «در مدار اردشیر» با آثاری از مجموعههای مختلف اردشیر محصص، جمعه ۲۲ خرداد در گالری باشگاه به نمایش درمیآید.
در بیانیه نمایشگاه نوشته شده است: «اردشیر محصص، تاریخ و حافظه را در قالب زبانی تصویری و توام با ایجاز، بازنمایی میکند. آثار او گذشته را نه به مثابه روایتی ثابت بلکه بهعنوان عرصهای برای بازخوانی و تأمل پیش روی مخاطب قرار میدهند. در مدار اردشیر، دغدغههای سیاسی و اجتماعی مضمونی محوری و جداییناپذیر از کارنامه حرفهای اوست و این عنوان برای تماشای آنچه در مدار او جاری بوده، انتخاب شده است.»
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه «در مدار اردشیر» هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و روزهای جمعه ۱۶ تا ۲۰ در گالری باشگاه حضور پیدا کنند. گالری شنبهها تعطیل است.
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