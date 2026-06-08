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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

روایتی از دغدغه‌های اردشیر محصص در «در مدار اردشیر»

روایتی از دغدغه‌های اردشیر محصص در «در مدار اردشیر»

نمایشگاه انفرادی «در مدار اردشیر» متشکل از آثار اردشیر محصص عصر جمعه ۲۲ خرداد در گالری باشگاه افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی «در مدار اردشیر» با آثاری از مجموعه‌های مختلف اردشیر محصص، جمعه ۲۲ خرداد در گالری باشگاه به نمایش درمی‌آید.

در بیانیه‌ نمایشگاه نوشته شده است: «اردشیر محصص، تاریخ و حافظه را در قالب زبانی تصویری و توام با ایجاز، بازنمایی می‌کند. آثار او گذشته را نه به مثابه روایتی ثابت بلکه به‌عنوان عرصه‌ای برای بازخوانی و تأمل پیش روی مخاطب قرار می‌دهند. در مدار اردشیر، دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی مضمونی محوری و جدایی‌ناپذیر از کارنامه حرفه‌ای اوست و این عنوان برای تماشای آنچه در مدار او جاری بوده، انتخاب شده است.»

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه «در مدار اردشیر» هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و روزهای جمعه ۱۶ تا ۲۰ در گالری باشگاه حضور پیدا کنند. گالری شنبه‌ها تعطیل است.

کد مطلب 6853907
آزاده فضلی

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