بارش های پراکنده و نقطه ای زنجان را فرا می گیرد؛ افزایش تدریجی دما

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان در روز جاری نسبتاً پایدار است و آسمان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات بعدازظهر به تدریج بر میزان ابرها افزوده شده و وزش باد نیز در برخی نقاط استان شدت خواهد گرفت.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز آینده افزود: برای بعدازظهر فردا نیز با توجه به شرایط فصلی و افزایش ناپایداری‌های محلی، رشد ابر در سطح استان مورد انتظار است و در برخی مناطق به ویژه نواحی مستعد، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، محلی و کوتاه‌مدت همراه با رعد و برق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: این بارش‌ها ماهیت همرفتی و نقطه‌ای خواهند داشت و گستردگی قابل توجهی در سطح استان نخواهند داشت، از این رو انتظار وقوع بارش‌های فراگیر و مؤثر وجود ندارد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه طی روزهای آینده سامانه بارشی فعالی استان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، گفت: بر اساس الگوهای فعلی پیش‌بینی، تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود و سامانه بارشی سازمان‌یافته و قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: البته در این بازه زمانی، به دلیل افزایش دما و شرایط فصلی، در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر در برخی مناطق خواهیم بود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای به صورت محلی، به ویژه در ارتفاعات و مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: دمای هوا در سطح استان از روز سه‌شنبه به تدریج افزایش خواهد یافت و این روند افزایشی تا پایان هفته ادامه پیدا می‌کند.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نسبی دما، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف، ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف آب و مقابله با آثار ناشی از افزایش دما در روزهای پایانی هفته در نظر بگیرند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل هواشناسی استان زنجان به صورت مستمر وضعیت جوی استان را رصد می‌کند و در صورت هرگونه تغییر در الگوهای پیش‌بینی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.