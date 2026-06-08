به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جریان بازدید میدانی از حوزه قضایی شهرستان چگنی، اظهار داشت: ارتقای سطح رضایتمندی عمومی از طریق دادرسی عادلانه، دقیق و سریع، اولویت اصلی دستگاه قضایی در استان است.
وی در تبیین شاخصهای عملکردی حوزه قضایی چگنی در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در این حوزه قضایی به ۵۶ روز کاهشیافته است که نشان از همت همکاران قضایی و اداری برای کاهش اطاله دادرسی دارد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر شفافیت در فرایندهای قضایی افزود: در زمینه ارجاع پروندهها به کارشناسان، رعایت عدالت و شفافیت با استفاده از سامانه قرعهکشی با تحقق ۹۹ درصدی همراه بوده است. همچنین در بخش ابلاغ الکترونیک، حوزه قضایی چگنی با دستیابی به شاخص ۹۸ درصدی، عملکرد مطلوبی در راستای هوشمندسازی فرایندها داشته است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری، بیان داشت: استفاده از نهادهای ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس ۶۳ درصد بوده که گامی مؤثر در باز اجتماعیکردن مجرمان و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس است.
وی در خصوص عملکرد دادگاههای صلح در شهرستان چگنی، گفت: در این مدت، هزار و ۵۵۰ فقره پرونده به دادگاههای صلح وارد شده و در مقابل هزار و ۸۱۴ فقره پرونده مختومه گردیده است که این آمار، نرخ رسیدگی ۱۱۷ درصدی را نشان میدهد و گویای تلاش جهادی همکاران در این بخش است.
رئیسکل دادگستری لرستان، از زحمات مجموعه قضایی شهرستان چگنی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاشها و دقت در رسیدگیهای قضایی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر امنیت و عدالت در این شهرستان باشیم.
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