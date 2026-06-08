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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تمام سهمیه‌های مسابقات بین‌المللی کشتی جام تختی لغو شد

تمام سهمیه‌های مسابقات بین‌المللی کشتی جام تختی لغو شد

تمام سهمیه‌های حضور به برخی از کشتی‌گیران فاقد صلاحیت در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به اینکه اشتباهاتی در فرآیند صدور سهمیه و اعطای مجوز حضور به برخی از کشتی‌گیران که فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی بودند صورت گرفته است، با دستور مستقیم رئیس فدراسیون کشتی، کلیه سهمیه‌های ابلاغی، کان‌لم‌یکن (فاقد اعتبار) اعلام شد.

فدراسیون کشتی با تأکید بر رعایت اصل عدالت‌محوری و حساسیت ویژه در انتخاب نفرات برای حضور در رویدادهای بین‌المللی، به تمامی هیئت‌های کشتی استان‌ها ابلاغ کرد که از این پس، تمامی مجوزها و سهمیه‌های حضور در مسابقات، صرفاً با موافقت و امضای شخص رئیس فدراسیون کشتی معتبر بوده و مورد پذیرش خواهد بود.

کد مطلب 6853987
سیده فرزانه شریفی

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