به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای به میزبانی مغولستان برگزار شد و تیم کشتی آزاد ایران صاحب ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز شد. برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره، اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم صاحب نشان برنز شدند.

پس از پایان این رقابت‌ها رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی منتشر شد و رحمان عموزاد در جایگاه نخست وزن ۶۵ کیلوگرم در رنکینگ جهانی قرار گرفت. رحمان که حضور خود را در مسابقات جهانی قطعی کرده بود در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی برای ارتقای رنکینگ حضور پیدا کرده بود، او در حالی که ۸ بر صفر از شمیل ممدوف عقب بود، با یک بازگشت تماشایی به پیروزی ۱۷ بر ۱۰ رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

احمد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم در جایگاه دوم رنکینگ جهانی قرار دارد. کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم در جایگاه سوم و امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع در اوازن ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار دارند.

در کشتی فرنگی هم تیم ایران صاحب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد. پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند.

در کشتی فرنگی اوزان ۷۲ و ۶۳ کیلوگرم انتخابی تیم ملی بود و طبق چرخه انتخابی، محمدمهدی کشتکار با پیروزی مقابل عرفان جرکنی، برای دومین سال متوالی ملی‌پوش وزن ۶۳ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی شد. دانیال سهرابی عنوان‌دار جهان در وزن ۷۲ کیلوگرم مقابل محمدجواد رضایی در فینال به مصاف هم رفتند و در نهایت سهرابی ۸ بر ۵ برد و مدال طلا را گرفت و صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شد.

در رنکینگ اتحادیه جهانی پس از مسابقات مغولستان، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم در جایگاه دوم، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در جایگاه سوم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم در جایگاه دوم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم در جایگاه سوم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم در جایگاه سوم، هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم در جایگاه سوم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار دارند.