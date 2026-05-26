به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران همه مسابقات ورزشی و از جمله رقابتهای کشتی تحت تـاثیر این موضوع قرار گرفتند و امکان برگزاری برخی مسابقات از جمله انتخابی جام تختی محقق نشد. پیش از این قرار بود انتخابی جام تختی در فروردین ماه و مسابقات در خردادماه برگزار شود اما به دلیل شرایطی که در کشور حاکم شد انتخابی جام تختی حذف و تنها مسابقات در خردادماه برگزار خواهد شد.
در ادامه این اتفاقات به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری مسابقات دسته اول کشتی هم فراهم نشد و به همین دلیل با اعلام سازمان لیگ این مسابقات برگزار نمیشود و تنها رقابتهای لیگ برترکشتی از شهریورماه آغاز میشود و آیین نامه آن هم در اختیار استانها قرار گرفته است.
مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در شرایطی برگزار میشود که کشتی ایران در مهرماه و نیمه اول آبان ماه بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی به میزبانی قزاقستان را پیش رو دارد و به همین خاطر هیچ یک از ملیپوشان اعزامی به این دو رویداد مهم اجازه حضور در لیگ را ندارند و تنها میتوانند در مرحله پایانی لیگ کشتی بگیرند. به احتمال زیاد مرحله پایانی مسابقات لیگ کشتی هم در آذرماه برگزار خواهد شد.
رقابتهای لیگ کشتی امسال هم مثل سال گذشته با حضور دو ملیپوش و ۳ خارجی برگزار خواهد شد و تیمها مجوز دارند تا سقف ۵ ملیپوش خارجی و داخلی جذب کنند. با وجود اینکه سال گذشته تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند، اما استقبال از لیگ برتر کشتی چندان چشمگیر نبود و در هر دو رشته تنها ۶ تیم حضور داشتند.
امسال نیز با توجه به رقابتها و رویدادهای مهم پیشرو، باید دید چه تعداد تیم برای حضور در لیگ آزاد و فرنگی اعلام آمادگی خواهند کرد. با این حال، فدراسیون و سازمان لیگ طی سالهای اخیر تلاشهایی جدی برای افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ انجام دادهاند و در همین راستا، برخی از تیمهای لیگ دسته یک نیز شرایط لازم برای حضور در سطح برتر را به دست آوردهاند؛ موضوعی که میتواند به افزایش تعداد مدعیان و پویاتر شدن فضای لیگ در فصل جدید منجر شود.
