چراغ سبز نخودی برای ناگویا؛ زارع تنها مسافر مشترک کشتی در دو آوردگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سال جاری برای کشتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی دو رویداد مهم برای کاروان ورزش ایران هستند که در فاصله کمی از یکدیگر برگزار می‌شوند. امسال برای نخستین بار مسابقات جهانی پس از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود و همین موضوع کار را برای گوش‌شکسته‌های ایران سخت کرده است. رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و کمتر از یک ماه بعد، مسابقات جهانی از دوم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود.

بازی‌های آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت زیادی دارد و بار مدال‌آوری این مسابقات برعهده کشتی ایران است، اما از طرف دیگر مسابقات جهانی نیز برای کشتی اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه اینکه امسال پس از مدت‌ها محرومیت، اتحادیه جهانی کشتی این اجازه را داده تا روس‌ها با پرچم خود در میادین حاضر شوند. بنابراین در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ سه مدعی اصلی کشتی دنیا، ایران، آمریکا و روسیه، برای کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند و می‌توان گفت در جهانی امسال باید شاهد یک جنگ تمام‌عیار باشیم.

طبیعی است در این شرایط، بحث اعزام کشتی‌گیران به این دو رویداد مهم یکی از موضوعات داغی باشد که در این مدت درباره آن صحبت می‌شود. البته رئیس فدراسیون کشتی در این باره تصمیم نهایی را اعلام کرده و بر همین اساس، تیم‌های اصلی ایران در مسابقات جهانی و نفرات دوم راهی بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند شد. در واقع رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرده که با توجه به فاصله اندک میان بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی، باید تیم اصلی به جهانی و تیم دوم به ناگویا اعزام شوند.

سه اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کشتی آزاد قرار است در حاشیه مسابقات جام تختی تکلیفشان مشخص شود. در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی و امیرمحمدیزدانی برای دوبنده تیم ملی تلاش می‌کنند. در وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت بین مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور است. آخرین وزن هم جدال امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم است که طبق گفته رئیس فدراسیون کشتی نفراتی که بازنده شوند به بازی‌های آسیایی ناگویا و نفراتی که برنده شوند به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

در کشتی فرنگی هم ترکیب ۹ نفره تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شده و تنها امین میرزازاده و فردین هدایتی در جام تختی باید به مصاف هم بروند تا بازنده و برنده این مسابقه تکلیفشان برای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شود.

اما نکته جالب توجه در کشتی آزاد این است که تیم منتخب کشتی آزاد شامل محمد نخودی، مهدی یوسفی، رحمان عموزاد و اهورا خاطری چند روز پیش عازم سومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان شدند. در این مسابقه محمد نخودی و رحمان عموزاد موفق به کسب مدال طلا شدند؛ مهدی یوسفی و اهورا خاطری به مدال نقره و برنز رسیدند. پیش از این مسابقات نام محمد نخودی برای وزن ۷۹ کیلوگرم ارسال شده بود اما از آنجا که در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور راهی مسابقات جهانی می‌شود اما تکلیف این وزن در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص نشده بنابراین کادر فنی این مسابقات را فرصت خوبی دید تا محمد نخودی را در وزن ۸۶ کیلوگرم محک بزند.

در نهایت نخودی که ۵ مدال جهانی در وزن ۷۹ کیلوگرم را در کارنامه خود دارد، توانست در این مسابقات در وزن ۸۶ کیلوگرم خوش بدرخشد و خیال کادر فنی را برای وزن ۸۶ کیلوگرم در بازی‌های آسیایی ناگویا راحت کند. در دیگر اوزان هم تکلیف مشخص است و در سه وزن هم قرار است انتخابی در حاشیه مسابقات جام تختی برگزار شود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم هم امیرحسین زارع در مسابقات جهانی به میدان خواهد رفت اما او تنها کشتی‌گیری است که قرار است با تصمیم کادر فنی هم در مسابقات جهانی و هم بازی‌های آسیایی ناگویا که در مدت زمان ۲۰ روز از یکدیگر برگزار می‌شوند به میدان برود. قطعا زارع شرایط سختی خواهد داشت و حضور در دو رویداد مهم با توجه به فاصله اندک از یکدیگر کار را برای او سخت خواهد کرد.