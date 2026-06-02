سوریان: دفاع از عنوان قهرمانی در جهان سخت است/ انتخابی خواهیم داشت

محسن سوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب عنوان قهرمانی گفت: تیم کشتی فرنگی نوجوانان بسیار شرایط متفاوتی داشت، ما به خاطر جنگ تحمیلی در مسابقات جام ترکیه شرکت نکردیم و رقابت‌های جام رحیم علی آبادی هم برگزار نشد ولی با تمام این شرایط اردوها را به صورت منظم برگزار کردیم و حتی در مسابقات قهرمانی آسیا تا لحظه آخر بحث اعزام ما مشخص نبود ولی با پیگیری فدراسیون خوشبختانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان اعزام شد.

وی گفت: خدا را شکر با وجود اینکه پیش از این در مسابقه‌ای حاضر نشده بودیم اما به لحاظ عملکرد نتیجه قابل قبولی کسب کردیم. ما در این مسابقات به ۶ مدال طلا رسیدیم و فکر می‌کنم می‌توانستیم دو تا سه مدال طلای دیگر کسب کنیم اما قضاوت یک طرفه داوران این فرصت را از ما گرفت. در مجموع از عملکرد کشتی‌گیران راضی هستم و نقاط قوت و ضعف کشتی‌گیران شناسایی شد و امیدوارم در مسابقات جهانی که مردادماه پیش رو تیم ملی است بتوانیم بهترین نفرات را انتخاب کنیم و به لحاظ فنی هم عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان عنوان کرد: امسال مسابقات جهانی به میزبانی آذربایجان برگزار می‌شود و تمام تلاش ما این است که بتوانیم از عنوان قهرمانی سال گذشته دفاع کنیم هر چند که کار بسیار سختی پیش رو داریم. در این چند سال تیم‌ کشتی آذربایجان رقابت تنگاتنگی با ما داشته و الان هم در مسابقات جهانی از امتیاز میزبانی استفاده می‌کند و به همین خاطر کار برای ما به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

وی در مورد انتخاب کشتی‌گیران برای مسابقات جهانی عنوان کرد: قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در کمیته فنی تصمیم بر این بود که با توجه به اتفاقاتی که از سال گذشته رخ داد و کشور تحت تأثیر اتفاقات ناشی از جنگ بود،بنابراین تنها مسابقه گزینشی ما همین رقابت‌های قهرمانی آسیا بود. قرار بر این شد که نفراتی که در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشتند و موفق به کسب مدال شدند برای مسابقات جهانی حفظ شوند. البته به شرط اینکه وزن آنها حفظ شود چون این کشتی‌گیران در رده سنی نوجوانان هستند و احتمال اینکه وزن آنها تغییر کند وجود دارد.

سوریان تأکید کرد: بنابراین هدف اصلی این است که نفراتی که در قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال شدند در مسابقات جهانی هم روی تشک بروند. البته در برخی اوزان کشتی‌گیرانی که موفق به کسب مدال نشدند قرار است انتخاب درون اردویی با برخی نفرات منتخب برگزار کنیم و در نهایت نفر برنده را به مسابقات جهانی اعزام کنیم. ما امسال در مسابقات جهانی شرایط متفاوتی داریم به این خاطر که روس‌ها هم حضور دارند و کار برای ما سخت‌تر خواهد بود. امیدوارم که بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان همچنین در مورد شروع اردوهای تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی گفت: ما زمان زیادی نداریم و اردوی تیم‌های ملی از ۲۵ خردادماه در چهار نوبت برگزار خواهد شد. اولین اردوی ما در مازندران خواهد بود و اردوی دوم هنوز مکان آن مشخص نیست و به احتمال زیاد انتخابی درون اردویی را هم در اردوی دوم برگزار خواهیم کرد تا تکلیف نفرات اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شود. دو اردو آخر که متصل به اعزام خواهد بود در خانه کشتی برگزار می‌کنیم.