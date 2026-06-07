به گزارش خبرنگار مهر، سومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان برگزار شد و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران تکلیف اوزان ۶۳ و ۷۲ کیلوگرم که انتخابی تیم ملی هم محسوب میشد را مشخص کرد. پیش از این ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شده بود و تنها سه وزن تعیین تکلیف نشده بودند که قرار بود دو وزن آن در مسابقات رنکینگدار اتحادیه جهانی مشخص شود و یک وزن دیگر ( وزن ۱۳۰ کیلوگرم) در حاشیه مسابقات جام تختی تعیین تکلیف شود.
محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم و دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی توانستند به دوبنده جهانی برسند. این دو کشتیگیر در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ سال گذشته هم حضور داشتند و هر دو توانستند به مدال برنز برسند.
امسال بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی در فاصله اندکی از یکدیگر برگزار خواهند شد. برای اولین بار قرار است ابتدا بازیهای آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار شود و پس از آن در فاصله کمتر از یک ماه مسابقات جهانی برگزار شود. با توجه به این همزمانی شرایط برای کشتی فرنگی سخت شده است و سرمربی تیم باید دو تیم را برای این دو رویداد مهم آماده کند.بازیهای آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت ویژهای دارد و مثل همیشه روی مدال آوری کشتی ایران حساب باز میکنند، از آن طرف مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی و اعضای کادر فنی در اولویت است.
سال گذشته تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز، پس از ۱۱ سال بر سکوی نخست رقابتهای قهرمانی جهان در زاگرب ایستاد.سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، هادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم سال گذشته موفق به کسب مدال طلا شدند. پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شدند. کشتکار و دانیال سهرابی هم هر دو به مدال برنز رسید.
سال گذشته کشتی فرنگی ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم به مقام پنجمی دست یافت و علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز از دور رقابتها کنار رفت. امسال در فاصله چند ماه مانده به مسابقات جهانی، علی احمدی وفا در سومین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید و حسن رنگرز هم امیدوار است که این بار کشتی فرنگی در مسابقات جهانی در این دو وزن هم مدال آور باشد.
ترکیب ۹ نفره تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای مسابقات جهانی مشخص شده و تقریبا ۹۰ درصد تیم همان نفرات سال گذشته مسابقات جهانی هستند. در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا، ۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی،۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم:علیرضا مهمدی۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی نفرات اعزامی به مسابقات جهانی هستند و تنها در وزن 130 کیلوگرم تکلیف نمایندگان ایران مشخص نیست.
در حاشیه مسابقات جام تختی سنگینوزنهای کشتی فرنگی ایران امین میرزازاده و فردین هدایتی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی رودرروی هم خواهند ایستاد. این دو فرنگیکار سال گذشته و در جریان رقابتهای جام تختی در شیراز به مصاف هم رفتند؛ دیداری نزدیک و نفسگیر که در نهایت با برتری ۲ بر یک امین میرزازاده به پایان رسید. تانک بختیاری پس از آن پیروزی، راهی رقابتهای قهرمانی جهان شد و با نمایشی مقتدرانه، طلای جهان را از آن خود کرد تا جایگاهش را بهعنوان مرد اول سنگینوزن کشتی فرنگی دنیا تثبیت کند.
میرزازاده در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی برای سال ۲۰۲۶ نیز در رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان روی تشک رفت و با کسب مدال طلا، بار دیگر شایستگیهای خود را به رخ کشید. البته در طرف دیگر میدان، فردین هدایتی، پدیده جوان سنگینوزن کشتی فرنگی، نیز عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. او پس از جام تختی، در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید و نشان داد یکی از جدیترین مدعیان آینده این وزن است.
هدایتی پیش از این قرار بود در مسابقات رنکینگ آلبانی مورد محک قرار بگیرد اما مصدومیت باعث شد این مسابقات را از دست بدهد. با این حال او در ۸ دیداری که پس از انتخابی جام تختی برگزار کرد، موفق شد با ۸ پیروزی متوالی، کسب ۵۵ امتیاز و بدون واگذاری حتی یک امتیاز، آماری درخشان از خود ثبت کند. حالا همه علاقمندان به کشتی چشم انتظار دوئل این دو سنگین وزن کشتی فرنگی برای دوبنده جهانی هستند. مسابقهای که میتواند یکی از جذابترین مسابقات سال باشد و در صورت پیروزی هر کدام از این دو نفر، کشتیگیر برنده راهی مسابقات جهانی خواهد شد. در این میان میرزازاده برای قطعی کردن دوبنده تیم ملی تنها به یک پیروزی نیاز دارد، اما فردین هدایتی باید دو بار حریف عنواندار خود را شکست دهد تا ملیپوش سنگینوزن ایران در جهانی قزاقستان شود.
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