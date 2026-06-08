به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز دوشنبه با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: نشست ماه ژوئن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز آغاز شد، به مسائل مهمی خواهد پرداخت.

این پیام می‌افزاید: شرایط کنونی در زمینه همکاری هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیامد مستقیم ۱۷ موج حملات مسلحانه غیرقانونی رژیم آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران و نیز تهدیدهای جدی مستمر است. این وضعیت در تاریخ آژانس بی‌سابقه است.

نمایندگی کشورمان با بیان اینکه مسئولیت یک عمل متخلفانه بین‌المللی بر عهده عامل آن است و نمی‌توان آن را به قربانی منتقل کرد، تاکید کرد: شورای حکام نباید به ابزاری برای کاستن از مسئولیت کسانی تبدیل شود که این حملات را انجام داده‌اند.

پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی ادعا کرد که آمریکا در حال رایزنی با کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از ایران می‌خواهد سرنوشت سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در آنجا نگهداری می‌شد، به آژانس اطلاع دهد.

در متنی که رویترز مدعی شده آن را مشاهده کرده، آمده است که ایران باید «اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران» را در اختیار آژانس قرار دهد و «تمام دسترسی‌های مورد نیاز آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات» را فراهم کند. در این متن تأکید شده که هر دو اقدام باید «بدون تأخیر» انجام شود و «ضروری و فوری» است.

گفتنی است، همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده است. مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در شهریور ماه سال گذشته به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال تداوم سیاسی‌کاری تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، موجب شد اجرای این تفاهم متوقف شود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. نمایندگی کشورمان نیز در پیامی که امروز منتشر شد، اعلام کرد: شورا باید درباره مسیر پیش‌رو محتاط باشد. رویکرد قهری و تقابلی به همکاری منجر نمی‌شود و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک را تضعیف می‌کند.