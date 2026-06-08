به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر دوشنبه در دیدار با چهرگانی رئیس و جمعی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان قم که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان این حوزه با اشاره به اهمیت موضوع کشاورزی در معارف دینی اظهار کرد: در قرآن کریم حدود ۵۵۰ آیه به موضوعات مرتبط با کشاورزی و مباحث پیرامونی آن اختصاص یافته که این امر بیانگر جایگاه ویژه این بخش در نگاه الهی است و ضرورت توجه جدی به آن را نشان می‌دهد.



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر نقش جهاد کشاورزی در تحقق اهداف کلان کشور افزود: این مجموعه ارتباط مستقیم با تحقق سیاست‌ها و شعارهای سال دارد و در شرایط بحران و جنگ نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تأمین امنیت غذایی و پایداری اجتماعی به شمار می‌رود.



تأکید بر نقش جهاد کشاورزی در امنیت غذایی کشور



نماینده ولی‌فقیه در استان قم با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در تلاش است با ایجاد تردید و اختلال در فضای اجتماعی، تصمیم‌گیری صحیح را در میان مردم و مسئولان دشوار کند که در چنین شرایطی حفظ وحدت و انسجام از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی افزود: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و مدیریت صحیح بازار در مقاطع حساس، از جلوه‌های مهم خدمت به مردم و دفاع از کشور است و عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی در این زمینه قابل تقدیر است.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به نقش بخش کشاورزی در خط مقدم خدمت‌رسانی اظهار کرد: هر میزان که مسئولان فراتر از وظایف اداری برای رفع نیازهای مردم تلاش کنند، این اقدامات مصداقی روشن از جهاد در راه خدا خواهد بود.



ضرورت تقویت نظارت و توسعه علمی در بخش کشاورزی



آیت‌الله سعیدی در ادامه با تأکید بر توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت علم و فناوری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و لازم است آسیب‌ها و چالش‌های موجود در حوزه تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان این بخش به‌صورت دقیق شناسایی و برطرف شود.



وی همچنین خواستار تقویت نظارت بر فرآیند تولید و توزیع کالاهای اساسی شد و افزود: مقابله با واسطه‌گری و دلالی در چرخه تأمین کالا از ضروریات این حوزه است، چراکه این موضوع علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، می‌تواند موجب نارضایتی عمومی و بدبینی اجتماعی شود.



نماینده ولی‌فقیه در استان قم در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: استمرار خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، همراه با اخلاص و احساس مسئولیت، زمینه‌ساز تحقق نصرت الهی در مسیر خدمت به نظام اسلامی خواهد بود.