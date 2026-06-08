تغییر وضعیت جلسه معاونین وزارت بهداشت به شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، با اشاره به نشست روز دوشنبه شورای معاونین وزارت بهداشت، اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر بررسی موضوعات جاری، تمهیدات لازم برای تأمین داروهای استراتژیک، واکسن، فرآوردههای خونی و سایر اقلام دارویی مورد نیاز اندیشیده شد.
وی افزود: در شرایط کنونی، ما در وزارت بهداشت جنگ را تمامشده تلقی نمیکنیم و همچنان در حالت آمادهباش کامل به سر میبریم. تمامی مراکز بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی نیز با حداکثر آمادگی در حال خدماترسانی هستند.
به گفته کرمانپور، تمام تلاش وزارت بهداشت بر این است تا بر اساس دستور رئیسجمهور، بهگونهای برنامهریزی و اقدام شود که مردم کمبود و نارسایی ناجوری در حوزه سلامت احساس نکنند و مانند تمامی بحرانهای گذشته، از کیفیت خدماترسانی آرامش خاطر داشته باشند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تأکید کرد: نظام سلامت با تمام توان پای ایران و ملت بزرگ آن ایستاده است تا این شرایط سخت سپری شده و آرامش دوباره برقرار شود.
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