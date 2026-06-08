کمک ۱۸ میلیارد تومانی خیرین هرمزگان به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با تشریح نتایج پویش‌های مردمی این نهاد در دهه امامت و ولایت، اظهار کرد: پویش ملی «اطعام علوی» با همکاری ۲۲ مرکز نیکوکاری، خیرین و گروه‌های جهادی در سراسر استان اجرا شد و با استقبال گسترده مردم نیکوکار همراه بود.

وی افزود: در قالب این پویش، ۷۵ هزار و ۳۲۵ پرس غذای گرم به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان طبخ و میان خانواده‌های نیازمند، ایتام و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان ادامه داد: علاوه بر توزیع غذای گرم، ۴۶۳ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار خانواده‌های ایتام و بانوان سرپرست خانوار قرار گرفت تا بخشی از نیازهای معیشتی این خانواده‌ها تأمین شود.

باسره با اشاره به مشارکت مستقیم مردم در این پویش بیان کرد: خیرین و نیکوکاران استان همچنین از طریق درگاه‌های الکترونیکی مبلغ ۳۴ میلیون تومان کمک نقدی به پویش اطعام علوی اهدا کردند که این مبالغ نیز در راستای حمایت از معیشت خانواده‌های نیازمند هزینه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پویش «به عشق علی (ع)» اشاره کرد و گفت: همزمان با عید سعید غدیر خم و دهه امامت و ولایت، ۴۳۱ حامی جدید به طرح اکرام ایتام و محسنین پیوستند و حمایت مادی و معنوی از ۵۱۳ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان این اقدام را از برکات ارزشمند دهه ولایت دانست و افزود: حضور حامیان جدید، زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از فرزندان نیازمند از حمایت‌های مستمر خیرین را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی این خانواده‌ها دارد.

باسره با قدردانی از اعتماد مردم و خیرین به کمیته امداد، مشارکت گسترده نیکوکاران در پویش‌های این نهاد را نمادی از همبستگی اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی در استان هرمزگان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه هوشمند امداد (سها)، میزان مشارکت‌های مردمی در پویش «اطعام علوی» امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین پویش «به عشق علی (ع)» نیز با رشد چشمگیر ۱۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده که بیانگر افزایش اعتماد عمومی و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه است.

باسره در پایان تأکید کرد: تداوم این مشارکت‌های مردمی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد است و این نهاد از همه خیرین و نیکوکاران استان که در این حرکت خداپسندانه سهیم بوده‌اند، قدردانی می‌کند.