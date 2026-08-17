تخصیص ۸ میلیارد اعتبار برای اعزام ۲۰۰۰ مددجوی هرمزگانی به زیارت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، با بیان اینکه این نهاد همهساله با هدف حمایت از اقشار نیازمند در ایام اربعین، بخشی از هزینههای سفر زیارتی آنان را به کربلای معلی تأمین میکند، اظهار داشت: در سال جاری، ۲ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب پویش «شوق زیارت» به مراسم پیادهروی اربعین اعزام شدند.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ویژه برای این امر افزود: طبق دستورالعملهای ابلاغی از ستاد مرکزی کمیته امداد، بالغ بر ۸ میلیارد تومان اعتبار برای این سفر معنوی اختصاص یافته است که پس از بازگشت زائران و تکمیل مراحل مستندسازی، مبلغ ۴ میلیون تومان به عنوان کمکهزینه بلاعوض سفر، به حساب هر یک از مددجویان واریز میشود.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در ادامه با قدردانی از نقشآفرینی خیرین و مردم نوعدوست استان در این پویش ملی، بیان کرد: مردم خیراندیش هرمزگان امسال با هدف مشارکت در اجرای پویش «شوق زیارت»، مبلغ ۷۷ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان برای کمک به اعزام نیازمندان، بهویژه «زیارتاولیها»، اهدا کردهاند.
باسره در پایان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین آحاد جامعه، خاطرنشان کرد: میزان مشارکت خیرین در پویش امسال نسبت به سال گذشته رشد ۷۰ درصدی داشته است که این امر، نشانهی تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و توجه ویژه مردم شریف استان به امور خیر و خداپسندانه است.
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