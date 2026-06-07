قطعی برق در ۲ شهرستان لرستان؛ تعمیرات شبکه در بروجرد و دورود

به گزارش خبرنگار مهر؛ شرکت توزیع نیروی برق لرستان از اجرای برنامه تعمیرات شبکه در مناطق شهری و روستایی شهرستانهای بروجرد و دورود در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
این اقدام که با هدف ارتقای پایداری شبکه و رفع نواقص فنی انجام میشود، مستلزم قطع موقت جریان برق در برخی مسیرها و روستاها خواهد بود.
بروجرد؛ قطع برق در محدوده راهدارخانه و روستاهای مسیر
در شهرستان بروجرد عملیات تعمیراتی روی فیدر راهدارخانه انجام میشود.
بر این اساس، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳، جریان برق در مسیر روستاهای هیراب، قلعه ثمورخان، دودانگه، سرنجه تا روستای تپه مولا قطع خواهد بود.
از مشترکین ساکن در این محدودهها درخواست شده است تمهیدات لازم را بیندیشند.
دورود؛ سه فیدر فشار متوسط درگیر تعمیرات همزمان
در شهرستان دورود، تعمیرات روی سه فیدر فشار متوسط برنامهریزی شده است که همگی در روز دوشنبه ۱۸ خرداد و در بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۵ اجرا میشوند.
به دنبال تعمیرات در فیدر «تنوردر» مناطق شهری شامل ناصرالدین، خیابان شمس تبریزی، ۱۰ متری کارگر و روستاهای سیاهول، تقیآباد، سنگر، قلعه کاکامحمدرضا، چغابهرام، بهرامآباد علیا و سفلی، تنوردر، بابامحمد، باغ علی علیا و سفلی، هاویلان، قلعه جهانگیر، شرشر، ینگ حسین و چوبدر علیا با قطعی برق مواجه خواهند بود.
همچنین با تعمیرات در فیدر «مصلی» مناطق میدان کارگر تا میدان آیتالله بروجردی، میدان آیتالله بروجردی تا خوابگاه دانشگاه آزاد (روبهروی مصلی)، میدان آیتالله بروجردی تا میدان جانبازان، میدان جانبازان (جنب سیلو) تا چهارراه راهآهن و مخابرات قدیم، انتهای خیابان راهآهن تا جلوی پاساژ مبارکی شاهد قطعی خواهد بود.
با تعمیرات فیدر «پیام نور» هم برق مناطق ناصرالدین و بلوار عزتآباد تا دانشگاه پیامنور قطع می شود.
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