فعلاً مشکلی در تأمین برق واحدهای صنفی وجود ندارد

حمیدرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی واحدهای تولیدی و صنفی نسبت به قطعی برق اظهار کرد: موضوع انرژی برق مسئله‌ای است که در سال‌های گذشته نیز در برخی فصل‌ها با آن مواجه بوده‌ایم. هم در بخش خانگی و هم در بخش کارگاهی و کارخانه‌ای، در برخی مقاطع با موضوع ناترازی مصرف روبه‌رو بوده‌ایم و این مسئله تقریباً هر سال مطرح می‌شود.

وی افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، پایداری انرژی برق است و در حال حاضر این پایداری وجود دارد. با این حال باید به سمتی حرکت کنیم که الگوی مصرف در بخش خانگی و کسب‌وکارها رعایت شود و همچنین از انرژی‌های جدید از جمله پنل‌های خورشیدی و مولدها استفاده کنیم.

اصناف به سمت استفاده از انرژی خورشیدی می‌روند

رستگار تصریح کرد: یکی از برنامه‌های در دست اقدام، اجرای پروژه‌ای ملی توسط اصناف در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی است. این موضوع به همه همکاران در صنوف مختلف، صاحبان کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی توصیه شده است تا از ظرفیت‌های طبیعی استفاده بهینه شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: درباره برخی خبرها مبنی بر قطع برق یا آب باید گفت چنین مواردی پایه و اساس دقیقی ندارد، اما اگر قرار بر انجام اقدامی باشد، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر مشکلی در زمینه تراز انرژی وجود ندارد، اما مردم باید در مصارف خانگی رعایت لازم را داشته باشند. حتی کاهش مصرف در حد یک لامپ یا یک چراغ در واحدهای صنفی و کارگاه‌ها نیز در مجموع اثرگذار است.

رستگار اظهار کرد: امیدواریم همه افراد در جایگاه خود به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به کشور کمک کنند. اکنون همچنان در شرایط خاص قرار داریم و لازم است مسئولان و مردم در کنار یکدیگر برای عبور از این وضعیت همکاری کنند.