آغاز عملیات اجرایی ۱۰ زمین ورزشی در روستاهای سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ زمین ورزشی در روستاهای بخش مرکزی سنندج ظهر چهارشنبه با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان در روستای سرنجیانه سفلی برگزار شد.

در این طرح، زمین‌های ورزشی در روستاهای کرجو، دادانه، دربنده، نوره، سرخه‌دزج، باباریز، خلیچیان، قار، دوشان و سرنجیانه سفلی احداث می‌شود و فاز نخست شامل عملیات خاکبرداری و زیرسازی از محل اعتبارات دهیاری‌ها خواهد بود.

فرماندار سنندج در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های ورزشی از نیازهای اساسی روستاهاست و باید متناسب با جمعیت و ظرفیت هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

غریب سجادی افزود: فضاهای ورزشی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی میان جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

سجادی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان به عنوان سرمایه‌های اصلی جامعه، گفت: توسعه امکانات ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها، افزایش امید اجتماعی و کاهش مهاجرت از روستاها باشد.

به گفته وی، بهره‌مندی از فضاهای عمومی و ورزشی حق مردم روستاهاست و این امکانات باید در اختیار همه اقشار به‌ویژه نوجوانان و جوانان قرار گیرد تا زمینه مشارکت اجتماعی نیز تقویت شود.

فرماندار سنندج در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم توسعه متوازن مناطق روستایی را در اولویت قرار داده و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در کنار توسعه اقتصادی از برنامه‌های اصلی شهرستان است.