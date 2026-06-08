به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.
سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال که عصر روز دوشنبه ۱۷ خرداد تهران را ترک کرده بود، عصر امروز (سهشنبه ۱۸ خرداد) به برزیلیا رسید تا در کنار ملی پوشان ایران قرار گیرد.
همراهی ملی پوشان در دیدارهای مهم و حساس هفته نخست لیگ ملتها ۲۰۲۶ و دیدار با مسئولین فدراسیون جهانی حاضر در این شهر، مسئولین فدراسیون والیبال برزیل و برخی همتایان که در برزیلیا حاضر شدند، از جمله برنامههای تقوی در سفر چند روزه به برزیل است.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در اردوی برون مرزی برزیلیا است و عصر امروز یک جلسه تمرین توپی دیگر در این شهر برگزار میکند.
لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال؛
حضور انگیزشی رئیس فدراسیون در کنار بلندقامتان والیبال
رئیس فدراسیون والیبال به شهر برزیلیا رسید تا حضورش در کنار تیم ملی ایران در دیدارهای حساس و مهم هفته نخست لیگ ملتها، انگیزهای برای عملکرد بهتر ملیپوشان باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.
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