به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال بانوان در دومین بازی خود در جام والیبال آسیا سه بر یک مغلوب قزاقستان شد.پیش از این ملی‌پوشان والیبال مقابل اندونزی شکست خوردند.

لی دو هی سرمربی تیم ملی والیبال زنان، درباره این مسابقه اظهار داشت: بازیکنان ایران امروز خیلی زحمت کشیدند اما قزاقستان، قزاقستانی که در کاوا شرکت کرده بود، نبود و خیلی بازی متمرکز و عملکرد بهتری داشت.



وی با بیان این‌که متاسفانه نتیجه این بازی را واگذار کردیم، تصریح کرد: چیزهایی که باید بپذیریم را می‌پذیریم و برای بهبود کار بیشتر تلاش می‌کنیم. هرچند نتیجه بازی‌های اول و دوم را واگذار کردیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم که حداکثر تجربه را از این مسابقات کسب کنیم تا در قهرمانی آسیا عملکرد بهتری داشته باشیم و نتیجه بهتری کسب کنیم.



سرمربی تیم ملی والیبال زنان ادامه داد: در جام والیبال زنان آسیا تجربه کسب می‌کنیم و در ادامه مسابقات با تمام تلاش حاضر خواهیم شد. لطفا تا آخرین لحظه به حمایت از تیم ملی زنان ادامه دهید.



شاگردان لی دو هی ساعت ۴:۳۰ دقیقه فردا (سه شنبه ۱۹ خرداد) در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام والیبال زنان آسیا به مصاف لبنان می‌روند.