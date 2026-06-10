به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال مردان ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک از امروز (چهارشنبه، ۲۰ خراد) آغاز می‌شود. دیدارهای هفته اول این رقابت‌ها از ۲۰ تا ۲۴ خرداد سال جاری به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار می‌شود که مردان والیبال ایران در برزیلیا به مصاف حریفان خود می‌روند.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در هفته اول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل می‌رود، تیمی که بیشترین مدال‌های والیبال را در دنیا کسب کرده و به عنوان پرافتخارترین تیم والیبال دنیا شناخته می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که در دوره گذشته لیگ ملت‌ها در پایان مرحله مقدماتی در جایگاه هشتم ایستاد، این بار با هدف کسب نتایجی بهتر و حضور در جمع تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی وارد رقابت‌ها می‌شود. ملی‌پوشان از اوایل اردیبهشت برنامه آماده‌سازی خود را آغاز کردند و با اضافه شدن روبرتو پیاتزا به کادر فنی در روزهای ابتدایی خرداد، تمرینات زیر نظر این مربی ایتالیایی ادامه دادند.

شاگردان پیاتزا پیش از شروع مسابقات راهی برزیل شد تا با برپایی اردوی تدارکاتی، شرایط بهتری برای ورود به لیگ ملت‌ها پیدا کنند. ملی‌پوشان در این سفر یک مسابقه دوستانه نیز مقابل تیم ملی برزیل برگزار کردند که با توافق مربیان در پنچ ست برگزار شد و در نهایت در جدالی نزدیک و پنج‌سته، سه بر دو نتیجه را واگذار کردند. ایران در هفته نخست لیگ ملت‌ها باید برابر تیم‌های برزیل، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک قرار بگیرد؛ حریفانی که با ترکیب اصلی و قدرتمند در این مسابقات حاضر خواهند شد.

تاریخچه جدال بلندقامتان ایران با مدعی جهان

مردان والیبال برزیل با ۱۴ دوره حضور در بازی‌های المپیک ۶ مدال شامل سه طلا و سه نقره را در گنجینه افتخارات خود دارند که در المپیک‌های ۱۹۹۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ به مقام قهرمانی دست یافتند. طلایی‌پوشان همچنین سابقه حضور در ۱۸ دوره رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را دارند که در هفت دوره روی سکو رفته‌اند؛ سه مدال طلا و قهرمانی (سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰)، سه نایب قهرمانی و یک مدال برنز ره‌آورد والیبال برزیل از رقابت‌های جهانی است. حضور در ۱۲ دوره جام جهانی از سال ۱۹۶۹ نیز از دیگر افتخارات تیم ملی والیبال برزیل است که سه مقام قهرمانی و سه مدال برنز به دست آورده است.

همچنین ۹ جام قهرمانی، هفت مدال نقره و چهار مدال برنز لیگ جهانی در گنجینه افتخارات تیم ملی والیبال مردان برزیل که بزرگترین گنجینه افتخارات جهان والیبال است، وجود دارد. تیم ملی والیبال برزیل در هر هفت دوره لیگ ملت‌ها حضور داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد و سال گذشته (۲۰۲۵) به مقام سومی و مدال برنز دست یافت. تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در طول تاریخ ۲۳ بار به مصاف یکدیگر رفتند که تنها سه برد سهم ایران در جدال‌ها بوده و در ۲۰ مسابقه برزیل فاتح میدان بوده است. آخرین رویارویی دو تیم در مسابقات رسمی هم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ بود که تیم ایران سه بر صفر مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

سه پیروزی ایران مقابل این تیم پرافتخار والیبال دنیا در لیگ جهانی ۲۰۱۴ رقم خورد که در آن زمان هدایت تیم ملی والیبال کشورمان بر عهده اسلوبودان کواچ بود. تیم ملی والیبال مردان برزیل در حال حاضر با ۳۳۸.۴۰ امتیاز در رتبه سوم رده‌بندی جهان قرار دارد و تیم ملی ایران با ۲۰۹.۰۲ امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است.

هدایت تیم ملی برزیل برعهده برناردو رزنده است و این تیم در هفته اول بازیکنانی مثل دارلان سوزا، ریکاردو لوکارلی، داگلاس سوزا را در ترکیب دارد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران از بین ۱۶ ملی پوش حاضر در اردو، ۱۴ بازیکن را برای حضور مقابل تیم ملی برزیل انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است: پاسور: عرشیا به‌نژاد و عمران کوکجیلی، قطرپاسور: علی حاجی‌پور و امیرمحمد گل‌زاده، دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی (کاپیتان)، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و امیرحسین اسفندیار، مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

برنامه ایران در هفته اول (۲۰ تا ۲۴ خرداد) به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵

ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ ایران – برزیل

ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان

شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵

ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ ایران – آرژانتین

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک