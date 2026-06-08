دومین شکست تیم ملی والیبال بانوان مقابل قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جام والیبال زنان آسیا که از روز شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است، امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد) با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات سومین روز مرحله مقدماتی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح به مصاف قزاقستان رفت و سه بر یک مغلوب این تیم شد تا قزاق‌ها با سه برد و ۹ امتیاز صدرنشین گروه دوم مسابقات شوند.



شاگردان لی دو هی در ست نخست این مسابقه نمایش بسیار خوبی در زمین داشتند و حریف قدرتمند خود را با اقتدار و امتیاز ۲۵ بر ۱۳ شکست دادند، اما در ست دوم قزاق‌ها از ابتدا برتری خود را در زمین نشان دادند و در نهایت این ست نیز 25 بر ۲۰ به سود قزاقستان به پایان رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.



در ابتدای ست سوم تیم قزاقستان پنج امتیاز متوالی به دست آورد و روند خوب خود را تا پایان ست نیز حفظ کرد و ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید. نتیجه ست چهارم این مسابقه نیز ۲۵ بر ۱۹ به سود قزاق‌ها شد تا این تیم در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود و سه امتیاز مسابقه را به دست آورد.



فاطمه خلیلی از ایران و بلووا از قزاقستان با کسب ۲۳ پوئن، امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و قزاقستان بودند.



شبنم علیخانی، معصومه قدمی، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی و سیده نگار هاشمی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند. زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی دیگر بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقه بودند که با صلاحدید لی دو هی به میدان رفتند.



تیم ملی والیبال زنان ایران که در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها نیز مغلوب اندونزی شده بود، ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد فردا (سه‌شنبه ۱۹ خرداد) در سومین بازی خود در مرحله مقدماتی به مصاف لبنان می‌رود.



با توجه به این‌که هنگ کنگ در نخستین دیدار امروز موفق به شکست سه بر صفر لبنان شد، جایگاه چهارم جدول را از ایران گرفت و شاگردان لی دو هی در رتبه پنجم قرار گرفتند.



مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کند.