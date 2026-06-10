لیست تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف برزیل می‌رود. با پایان مرحله نهایی اردو آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان در برزیل و آغاز هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران از بین ۱۶ ملی پوش حاضر در اردو، ۱۴ بازیکن را برای حضور مقابل تیم ملی برزیل انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:



پاسور: عرشیا به‌نژاد و عمران کوکجیلی



قطرپاسور: علی حاجی‌پور و امیرمحمد گل‌زاده

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی (کاپیتان)، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و امیرحسین اسفندیار

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته



همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.



به این ترتیب، پویا آریاخواه و آرمین قلیچ‌نیازی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل برزیل استراحت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد و در صورت صلاحدید کادر فنی در دیدار دوم هفته نخست مقابل بلغارستان در جمع ۱۴ نفره تیم ملی کشورمان قرار خواهند گرفت.



بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.