۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

اشد مجازات در انتظار عامل تیراندازیِ میدان آزادی کرمان

اشد مجازات در انتظار عامل تیراندازیِ میدان آزادی کرمان

کرمان-دادستان عمومی و انقلاب کرمان از برخورد قاطع، سریع و قانونی با عامل تیراندازی اخیر در میدان آزادی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کرمان، مهدی بخشی روز دوشنبه بیان کرد: فرد ضارب که در روزهای گذشته اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی در میان شهروندان کرده بود، از عناصر وابسته به گروه‌های معاند خارج از کشور است.

وی تصریح کرد: با دستور قضایی و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عامل تیراندازی در میدان آزادی شناسایی و بازداشت شده و سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی نیز کشف و ضبط شده است.

بخشی با تأکید بر حفظ امنیت عمومی و آرامش جامعه اظهارکرد: دستگاه قضایی استان کرمان با هوشیاری کامل و رویکردی قاطع، اجرای اشد مجازات را برای عامل این اقدام تروریستی در دستور کار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست امنیت و آسایش مردم را مورد تهدید قرار دهد و با اهداف دشمن‌پسند، فضای عمومی شهر را متشنج سازد.

دادستان کرمان در ادامه از همکاری و هوشیاری مردم شریف کرمان تقدیر کرد و گفت: امنیت عمومی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور است و هرگونه تهدید علیه آرامش جامعه با واکنش سخت و قانونی مواجه خواهد شد.

