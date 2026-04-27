اشد مجازات در انتظار عامل تیراندازیِ میدان آزادی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادگستری کرمان، مهدی بخشی روز دوشنبه بیان کرد: فرد ضارب که در روزهای گذشته اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی در میان شهروندان کرده بود، از عناصر وابسته به گروههای معاند خارج از کشور است.
وی تصریح کرد: با دستور قضایی و تلاشهای شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عامل تیراندازی در میدان آزادی شناسایی و بازداشت شده و سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی نیز کشف و ضبط شده است.
بخشی با تأکید بر حفظ امنیت عمومی و آرامش جامعه اظهارکرد: دستگاه قضایی استان کرمان با هوشیاری کامل و رویکردی قاطع، اجرای اشد مجازات را برای عامل این اقدام تروریستی در دستور کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست امنیت و آسایش مردم را مورد تهدید قرار دهد و با اهداف دشمنپسند، فضای عمومی شهر را متشنج سازد.
دادستان کرمان در ادامه از همکاری و هوشیاری مردم شریف کرمان تقدیر کرد و گفت: امنیت عمومی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور است و هرگونه تهدید علیه آرامش جامعه با واکنش سخت و قانونی مواجه خواهد شد.
