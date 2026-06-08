ادعای جدید ترامپ: اسرائیل به جنگ با ایران بر نخواهد گشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان متناقض خود گفت: اسرائیل به جنگ با ایران باز نخواهد گشت.

ترامپ همچنین مدعی شد که گمان نمی‌کند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به سمت جنگ با ایران حرکت کند؛ چرا که به گفته او، «شرایط در حال حاضر به‌خوبی پیش می‌رود و ایران نیز در حال انجام کاری است که باید انجام دهد.

اظهارات ترامپ در حالی بیان می شود که وی پس از حمله تنبیهی ایران به مراکز نظامی رژیم صهیونیستی که در اعتراض به حملات تل آویو به بیروت صورت گرفت نیز گفته بود که وی از نتانیاهو خواهد خواست که از پاسخ به ایران خودداری کند، اما ساعاتی طول نکشید که رژیم صهیونیستی دست به تجاوز علیه خاک کشورمان زد و نقاطی را هدف قرار داد.

در همین راستا، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا نیز به این تناقض گویی ترامپ اشاره کرد و گفت که زمانی که ترامپ می گوید با نتانیاهو تماس می گیرد و از او می خواهد پاسخ حمله ایران را ندهد ولی نتانیاهو تنها ساعاتی بعد، پاسخ ایران را می دهد، توهین [به آمریکا] بیشتر می شود.

ادامه سخنان تکراری و موهوم ترامپ علیه ایران



رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی جدید با چند رسانه آمریکایی بار دیگر به دستاوردسازی‌ خیالی علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

در همین راستا، شبکه «نیوز نیشن» به نقل از ترامپ اعلام کرد که وی مدعی شده است: واشنگتن ظرف دو هفته آینده پیروزی کامل خود بر ایران را اعلام خواهد کرد.

شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا نیز به نقل از ترامپ اعلام کرد که وی ادعا کرد: پیروزی واقعی را ظرف دو هفته آینده و زمانی خواهید دید که پیروزی کامل را بر ایران اعلام می کنیم.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که وی در هفته ها و ماه های گذشته بارها از تعابیری این چنینی برای فرار از شکست ها استفاده کرده و این ضرب‌الاجل‌های موهوم رسانه‌ای هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته‌ است.

ترامپ در ادامه گفت وگو با سی ان ان مدعی شد: در حال حاضر مشغول مذاکره با ایرانی ها هستیم و آنها به شدت خواهان یک توافق بسیار خوب هستند.

اظهارات ترامپ مبنی بر اشتیاق ایران برای توافق، یک بزرگ‌نمایی شخصی است تا وی در آینده حتی یک توافق حداقلی را به عنوان «بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ» به افکار عمومی آمریکا بفروشد.

ترامپ در ادامه ادعاهایش افزود: ایرانی‌ها آماده‌اند همه چیز را واگذار کنند و تضمین دهند که به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت.

این ادعای عجیب در حالی است که اگر این واقعیت داشت، هیچ جنگی در ماه های گذشته رخ نمی داد و ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا مقاومت نمی کرد و تسلیم می شد.

ترامپ همچنین با گره زدن این تحولات به بازار انرژی و سخنانی که بیشتر مصرف داخلی برای شهروندان آمریکایی داشت، مدعی شد: به محض اعلام پیروزی بر ایران در آینده نزدیک، قیمت جهانی نفت به شدت سقوط خواهد کرد.