به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از محلات «اسدآبادی و دره گرم» شهر خرم‌آباد، اظهار کرد: به دنبال درخواست تعدادی از شهروندان

خرم‌آبادی، به همراه شهردار، معاونین و اعضای شورای شهر در دو محله حاضر شدیم.

وی افزود: در محله «دره اسدآبادی» اقدامات خوبی از سوی شهرداری آغاز شده و شرکت بازآفرینی شهری نیز عملکرد بسیار مطلوبی در زمینه به سازی و زیرسازی داشته است. مقرر شد تا از ظرفیت بازآفرینی شهری برای سایر کوچه‌ها و معابر این منطقه نیز مجدداً استفاده شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: محله بعدی، منطقه «دره گرم» و کوچه‌های نگارستان ۲۰ بود که اهالی خواستار تطبیق مسیر ساحلی در دست احداث بودند. دراین‌خصوص تصمیم گرفته شد جلسه‌ای با همکاری شهرداری و امور آب منطقه برگزار شود تا موضوع حریم رودخانه بار دیگر موردبررسی دقیق قرار گیرد.

مجیدی، تأکید کرد: هدف آن است که جاده ساحلی در حال احداث، ضمن رعایت کامل ضوابط امور آب، حقوق شهروندی هیچ‌یک از افراد را تضییع نکند. مقرر شد نتیجه این جلسه جمع‌بندی و در دستور کار قرار گیرد.