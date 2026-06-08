تولید بیش از ۱۵۰ تن چوب اکالیپتوس در آبدانان

روحالله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه زراعت چوب و استفاده بهینه از اراضی، تولید و بهرهبرداری بیش از ۱۵۰ تن چوب اکالیپتوس در سه ماهه ابتدایی سال در شهرستان آبدانان پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین برنامهریزی شده است بیش از ۱۰۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس در میان کشاورزان و بهرهبرداران توزیع شود تا زمینه گسترش کشت این گونه در اراضی مستعد شهرستان فراهم شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبدانان با اشاره به استقبال بهرهبرداران از طرح زراعت چوب بیان کرد: در سالهای اخیر کشاورزان بخشی از اراضی خود را به کاشت اکالیپتوس در قالب ایجاد بادشکن و اجرای طرحهای زراعت چوب اختصاص دادهاند.
کرمی تصریح کرد: اجرای طرحهای زراعت چوب علاوه بر ایجاد درآمد و بهبود معیشت بهرهبرداران، با تأمین بخشی از نیاز بازار چوب، نقش مهمی در کاهش فشار و تخریب جنگلهای طبیعی ایفا میکند.
وی تأکید کرد: توسعه مشارکت مردمی در طرحهای منابع طبیعی از مهمترین رویکردهای این اداره برای حفاظت از عرصههای طبیعی و بهرهبرداری پایدار از منابع است.
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