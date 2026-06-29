به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با محوریت پشتیبانی از مراسم تشییع، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن میاندورود در مسیر تردد زائران، همه امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و انتظامی مأموریت‌های خود را بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده دنبال می‌کنند، افزود: هماهنگی میان بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.

فرماندار میاندورود از مشارکت گروه‌های مردمی در این برنامه خبر داد و گفت: موکب‌های مردمی نیز با همراهی دستگاه‌های مسئول در نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند شد و خدمات رفاهی و پذیرایی را به زائران ارائه می‌کنند.

بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: موفقیت در اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند همکاری همه مجموعه‌هاست و تمامی مدیران موظف هستند مسئولیت‌های تعیین‌شده را با دقت و در زمان مقرر انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای اجرای این مأموریت، اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، خدمات مطلوبی به زائران و مسافران ارائه شود.