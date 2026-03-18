به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی فرماندار میاندورود شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان میاندورود قطب کشاورزی بوده و تولیدات مختلفی توسط کشاورزان این منطقه رقم میخورد.
وی با اشاره به نخستین برداشت شلیل پیشرس در میاندورود، افزود: با توجه به رونق کشت گلخانهای در این شهرستان، میاندورود پایلوت گلخانههای هوشمند است، پروژهای که با مشارکت وزارت ارتباطات در دست اقدام قرار دارد.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه استاندار مازندران بارها اعلام کردند مردم نگران مایحتاج خود نباشند، گفت: این اطمینان خاطر را در حوزه زنجیره غذایی در بحث تولید میوه هم داریم و اعلام میکنیم کشاورزان این خطه با اهتمام ویژه در حال تولید هستند تا میوه کشور را تامین کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه شلیل به استانهای مختلف ارسال میشود و بحث تولید به اندازه کافی صورت میگیرد، تصریح کرد: در بحث انتقال محصول به بازارهای هدف هم شهرستان میاندورود از هر نوع آمادگی برخوردار است و مشکلی در این زمینه نداریم.
بابایی ادامه داد: باید توجه کنیم در شرایطی که مردم نگران مایحتاج خود هستند در بحث خودکفایی محصولات کشاورزی، کشاورزان مازندرانی از انرژی لازم برای تولید برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه هستند.
وی با بیان اینکه این رویکرد کشاورزان ما در تولید محصول، جالب توجه بوده و رویکرد آنها مقابله در شرایط جنگی است، خاطرنشان کرد: علاوه بر محصولات گلخانهای، شهرستان میاندورود در تولیدات زراعی و باغی هم پیشرو است.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه این شهرستان دارای ۱۲ هزار هکتار اراضی باغی است، افزود: از این میزان، هشت هزار هکتار مرکبات و چهار هزار هکتار اراضی زیر کشت سیاهریشه است.
وی با اشاره به اینکه از سطح زیر کشت اراضی سیاهریشه، ۲۸۰ هکتار مربوط به شلیل پیشرس است، تصریح کرد: از این میزان، ۲۵ هکتار مربوط به اراضی گلخانهای است.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه این محصول ۲ ماه زودتر از سایر انواع شلیل، وارد بازار میشود، گفت: پیشبینی برداشت انواع سیاهریشه حدود ۹۴ هزار تن و پیشبینی برداشت شلیل پیشرس حدود ۶۵۰۰ تن است.
