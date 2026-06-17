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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

جزئیات برنامه‌های حمل‌ونقلی تشییع رهبر شهید به‌زودی اعلام می‌شود

جزئیات برنامه‌های حمل‌ونقلی تشییع رهبر شهید به‌زودی اعلام می‌شود

رئیس سازمان هواپیمای کشور از آغاز برنامه‌ریزی ویژه برای مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: هماهنگی‌ها برای جابه‌جایی زائران و مهمانان داخلی و خارجی در مسیر تهران - مشهد درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگوی تلویزیونی از آغاز برنامه‌ریزی‌های ویژه برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید خبر داد و گفت: نخستین جلسه ستاد تشییع و وداع با قائد شهید روز دوشنبه، ۲۶ خرداد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی زائران، مسافران و مهمانان داخلی و خارجی در مسیر تهران و مشهد در حال انجام است.

وی با تاکید براینکه جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که کمترین اختلال در روند جابه‌جایی مسافران و زائران ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حضور هیئت‌ها و مهمانان خارجی در مراسم، محدودیت‌هایی در برخی بخش‌های فرودگاه مهرآباد اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6862835
زهره آقاجانی

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