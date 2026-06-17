به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگوی تلویزیونی از آغاز برنامه‌ریزی‌های ویژه برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید خبر داد و گفت: نخستین جلسه ستاد تشییع و وداع با قائد شهید روز دوشنبه، ۲۶ خرداد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی زائران، مسافران و مهمانان داخلی و خارجی در مسیر تهران و مشهد در حال انجام است.

وی با تاکید براینکه جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که کمترین اختلال در روند جابه‌جایی مسافران و زائران ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حضور هیئت‌ها و مهمانان خارجی در مراسم، محدودیت‌هایی در برخی بخش‌های فرودگاه مهرآباد اعمال خواهد شد.