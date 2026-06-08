نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحران آب و ناترازی انرژی از مهمترین مسائل کشور در تابستان امسال است، اظهار کرد: هیئتهای مذهبی همواره در بزنگاههای اجتماعی و ملی نقشآفرین بودهاند و امروز نیز میتوانند در حوزه مدیریت مصرف، یاریگر کشور باشند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور افزود: توصیه به خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، استفاده بهینه از سیستمهای سرمایشی، جلوگیری از اسراف آب در آشپزخانهها، وضوخانهها و ایستگاههای صلواتی، از جمله اقداماتی است که میتواند در هیئتها مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر پیوند فرهنگ عاشورا با مسئولیتپذیری اجتماعی خاطرنشان کرد : فرهنگسازی برای مصرف صحیح آب و برق باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و همه ایرانیان در این مسیر سهیم باشند. هیئتهای مذهبی به دلیل ارتباط گسترده با مردم میتوانند نقش مؤثری در نهادینهسازی این فرهنگ ایفا کنند.
نوشادی از فعالان فرهنگی و مذهبی کشور خواست با بهرهگیری از ظرفیت منبرها، سخنرانیها، مداحیها و پیامهای رسانهای محرم، موضوع صرفهجویی و حفظ منابع ملی را به عنوان یکی از مصادیق عمل به مسئولیت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای مردم تبیین کنند.
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