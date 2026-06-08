افزایش تدریجی دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، به دلیل تقویت تدریجی شرایط پایدار در منطقه، از امروز دوشنبه تا اوایل هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.



وی افزود: در این مدت آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و شرایط جوی آرامی در بیشتر مناطق حاکم می‌شود.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: متوسط دمای هوا امروز در اغلب نقاط استان نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی محدود خواهد بود.



زورآوند تصریح کرد: از روز سه‌شنبه روند افزایش دما در سطح استان آغاز می‌شود و این افزایش تا پایان هفته به صورت تدریجی ادامه خواهد یافت.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار شرایط پایدار جوی، انتظار وقوع بارش‌های مؤثر یا پدیده‌های جوی قابل توجه در روزهای پیش‌رو وجود ندارد و تغییرات جوی بیشتر در قالب افزایش تدریجی دما نمایان خواهد شد.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با توجه به روند افزایشی دما در روزهای آینده، مدیریت مصرف آب و برق را در دستور کار قرار دهند و توصیه‌های هواشناسی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.