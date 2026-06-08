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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲

همخوانی سرود حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

همخوانی سرود حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه سرود حماسی «ما مسلح به الله اکبریم» را در اجتماع شبانه خود همخوانی گردند.

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کد مطلب 6854465

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