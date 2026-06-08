https://mehrnews.com/x3cgR4 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6854465 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ همخوانی سرود حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه سرود حماسی «ما مسلح به الله اکبریم» را در اجتماع شبانه خود همخوانی گردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6854465 کپی شد مطالب مرتبط صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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