آزادی شهروند فهرجی پس از ۶ ماه اسارت

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم علیزاده، دوشنبه شب با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار داشت: در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، یکی از شهروندان در باغ کشاورزی واقع در محدوده بین روستاهای نعیم‌آباد و ده‌سلطان، توسط سرنشینان ناشناس دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پارس ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات گسترده‌ای توسط مراجع قضایی و امنیتی آغاز شد، اما تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیچ خبری از زنده بودن فرد ربوده‌شده در دست نبود تا اینکه در این تاریخ، کلیپی از وی در فضای مجازی منتشر شد.

علیزاده تصریح کرد: در این کلیپ، فرد ربوده‌شده خود را سرهنگ بازنشسته سپاه معرفی کرده و از فرماندهان سپاه خواسته بود دست از ظلم بردارند، اما با توجه به تحقیقات انجام‌شده و استعلام از مراجع ذیصلاح، مشخص شد نامبرده یک کشاورز ساده بوده و هیچ‌گونه همکاری یا وابستگی به سپاه پاسداران نداشته است؛ لذا این اقدام را می‌توان سناریویی از پیش‌طراحی‌شده با هدف اخاذی و تحت فشار قرار دادن خانواده و نهادهای مربوطه ارزیابی کرد.

رئیس حوزه قضایی فهرج در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، همکاری مؤثر اداره اطلاعات شهرستان بم و وساطت ریش‌سفیدان منطقه، سرانجام در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ این فرد از دست آدم‌ربایان آزاد شد و پس از هماهنگی‌های لازم از طریق بازارچه مرزی میرجاوه وارد کشور شد.