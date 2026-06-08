پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بازگشایی آسمان کشور و رفع محدودیت‌های پروازی، عملیات پروازی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از سر گرفته شد و پروازهای بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام با موفقیت در ترمینال سلام فرود آمدند.

جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با اعلام این خبر اظهار داشت: با بازگشت شرایط عملیاتی صنعت هوانوردی کشور به وضعیت عادی، تمامی بخش‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی شهر فرودگاهی در آمادگی کامل قرار گرفته‌اند و ارائه خدمات به مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و سایر ذی‌نفعان بدون وقفه در حال انجام است.

وی افزود: در طول دوره محدودیت‌های پروازی، ضمن حفظ آمادگی کامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروهای عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت سریع و ایمن پروازها انجام شد و اکنون شهر فرودگاهی آمادگی پذیرش و اعزام تمامی پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده را داراست.

صالحی آرتیمانی با تأکید بر آمادگی کامل ترمینال سلام برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی این ترمینال شامل گیت‌های کنترل گذرنامه، سامانه‌های انتقال بار، تجهیزات هندلینگ و نیروهای خدماتی و عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا عملیات بازگشت حجاج با بالاترین سطح ایمنی، نظم و کیفیت خدمات انجام شود.

وی همچنین از آغاز فرآیند بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی خبر داد و گفت: با انجام ممیزی‌ها و ارزیابی‌های مورد نیاز توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی بر اساس الزامات و استانداردهای ملی و بین‌المللی، در هفته‌های پیش رو شاهد بازگشت تدریجی ایرلاین‌های خارجی و افزایش تعداد پروازهای بین‌المللی خواهیم بود.

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: از بامداد ۱۹ خردادماه با صدور مجوزهای لازم، سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز مطابق برنامه به چرخه عملیاتی شهر فرودگاهی بازخواهند گشت و روند عادی ارائه خدمات پروازی از سر گرفته خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ ایمنی، پایداری عملیات، روان‌سازی فرآیندهای فرودگاهی و تکریم مسافران و زائران، مهم‌ترین اولویت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در دوره بازگشت به شرایط عادی عملیاتی خواهد بود.

از مسافران محترم درخواست می‌شود برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت پروازها از طریق وب‌سایت رسمی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و مرکز اطلاعات پرواز به شماره ۰۹۶۳۳۰ اقدام نمایند.