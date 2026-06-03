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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

لاوروف: از کوبا در مقابل فشار قدرت‌های خارجی حمایت می کنیم

لاوروف: از کوبا در مقابل فشار قدرت‌های خارجی حمایت می کنیم

وزیر امور خارجه روسیه گفت که این کشور از کوبا در مقابل فشار قدرت های خارجی حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو در بحبوحه فشارهای خارجی بی‌سابقه‌ای که مردم کوبا با آن مواجه هستند، همبستگی و حمایت قاطع خود را از این کشور اعلام می‌کند.

وی افزود که دو طرف به همکاری خود برای تقویت همکاری‌ها چه در دستور کار دوجانبه و چه در سطح بین‌المللی برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه و چندقطبی ادامه خواهند داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب احیای دکترین مونرو، آمریکای لاتین را حوزه نفوذ واشنگتن اعلام کرده و خواهان پیروی کشورهای این منطقه از سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک کاخ سفید است.

کد مطلب 6848913

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