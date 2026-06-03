به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو در بحبوحه فشارهای خارجی بی‌سابقه‌ای که مردم کوبا با آن مواجه هستند، همبستگی و حمایت قاطع خود را از این کشور اعلام می‌کند.

وی افزود که دو طرف به همکاری خود برای تقویت همکاری‌ها چه در دستور کار دوجانبه و چه در سطح بین‌المللی برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه و چندقطبی ادامه خواهند داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب احیای دکترین مونرو، آمریکای لاتین را حوزه نفوذ واشنگتن اعلام کرده و خواهان پیروی کشورهای این منطقه از سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک کاخ سفید است.