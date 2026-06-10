تیم کشتی آزاد دانشجویان قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، در دومین روز از مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی، نمایندگان کاراته و کشتی آزاد کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج ۴ وزن کشتی آزاد به شرح زیر است:

عرفان علیزاده نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم: دور نخست نماینده کانادا را شکست داد و سپس کشتی گیر برزیل را شکست داد و برابر نماینده قدرتمند روسیه به پیروزی رسید. در فینال نماینده ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.

مهدی رحیمی نماینده وزن۶۱ کیلوگرم: دور نخست حریف کانادایی را شکست داد و سپس برابر نماینده روسیه پیروز شد. او با راهیابی به فینال و پیروزی در کشتی آخر قهرمان توانست قهرمان شود.

محمد بخشی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم: دور نخست برابر نماینده فرانسه به پیروزی رسید و دور دوم نماینده اسپانیا را شکست داد و سپس کشتی گیر برزیل را شکست داد و در فینال به مصاف روسیه رفت. او در فینال نیز حریف قدرتمند خود رد شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

عادل پنائیان نماینده وزنه ۷۹ کیلوگرم: در دور نخست نماینده برزیل را شکست داد و با یک غافلگیری در مسابقه دوم برابر نماینده روسیه شکست خورد و سپس نماینده آلمان را شکست داد. باتوجه به قوانین مسابقات، پنائیان در فینال مجددا به حریف روس که یکبار به او باخته بود برخورد که. گفتنی است این کشتی‌گیر دچار آسیب دیدگی نیز شده بود. پنائیان در دیدار پایانی توانست حریف روس خود را شکست دهد و قهرمان شود.

تیم کشتی آزاد دانشجویی کشورمان با کسب ۷ مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. کاروان ایران با نام میناب ۱۶۸ راهی این رقابت ها شده است.



مدال طلا: مهدی رحیمی، محمد بخشی، عادل پنائیان، عرقان علیزاده، مهدی ویسی ، محمد رضا حسینی، محمدجواد صالحی

مدال نقره: محمدحسین نوروزیان و مرتضی جان محمدزاده

مدال برنز: مهدی عباس پور