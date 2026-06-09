لیست تایید شده نفرات کشتی آزاد و فرنگی در جام تختی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، اسامی کشتی‌گیران حاضر در این لیست، با تایید رئیس فدراسیون کشتی و با در نظر گرفتن عملکرد فنی، سوابق رقابتی و ملاحظات اجرایی و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نهایی شده و قرار است در جام تختی روی تشک بروند.



اسامی نفرات منتخب در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:

اوزان

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد بزرگسالان جام تختی

۵۷ کیلوگرم

۱- علی یحیی پور( مازندران )۲-امیر پرسته(مازندران)۳-علیرضا سرلک( لرستان )۴-محمدجواد یخکشی( مازندران )۵-پژمان نجفی( کرمانشاه )۶- محمد صفرپور (مازندران )۷-امیرحسین عباسی(تهران) ۸-مهدی ویسی(مازندران).

۶۱ کیلوگرم

۱-علی مومنی(مازندران)۲-مهدی رحیمی(البرز )۳-سید عرفان جعفریان(مازندران)۴-علی قلی زادگان(تهران)۵-رضا مومنی(مازندران)۶-ابراهیم خواری(مازندران) ۷-طاها هاشمی(مازندران).

۶۵ کیلوگرم

۱-پیمان نعمتی(سیستان و بلوچستان )۲-آرمین حبیب زاده(مازندران)۳-یاسین رضائی(مازندران)۴-پویا کاکوئی(مازندران )۵- سینا زندی(همدان )۶-علی اصغر تات(هرمزگان)۷-شهداد خسروی(البرز)۸-سام ارشد(تهران)۹-ابوالفضل بخشوده(مازندران).

۷۰ کیلوگرم

۱-ابراهیم الهی(مازندران)۲-مرتضی قیاسی(لرستان)۳-محمدرضا باقری(مازندران)۴-کیان محمود جانلو(مازندران)۵-داریوش ولی زاده(همدان)۶- مرتضی حاج ملا محمدی(البرز)۷-رضا شمسی پور(تهران)۸-محمد عمویی(البر)۹-ماهان کاوسی(مازندران). ۱۰-علی اکبر زرودی(مازندران).

۷۴ کیلوگرم

۱-امیرحسین حسینی(توابع تهران)۲-علی اکبر فضلی( مازندران )۳-علی رضائی(مازندران)۴-محمد بخشی( مازندران)۵-پژمان ذوالفقار(مازندران)۶-محمدرضا عسگرپور(فارس)۷-علی کرم پور(تهران)۸-ماهان خرمگاه(مازندران)۹-شایان اردو(خراسان رضوی).

۷۹ کیلوگرم

۱-معین فتوحی(تهران)۲-عادل پنائیان(مازندران)۳-عرفان الهی( مازندران) ۴-علی غلامی(آذربایجان شرقی)۵-فریبرز بابائی(مازندران)۶-حسین محمد آقائی(البرز) ۷-امیرمحمدزرین کام(تهران)۸-مهدی اسماعیلی(مازندران) ۹-عبداله شیخ اعظمی(مازندران).

۸۶ کیلوگرم

۱-سجاد غلامی(البرز)۲-امیرحسین کاوسی(مازندران)۳-محمد حسین نوروزیان(کردستان) ۴-وحید اسمائیل زاده( توابع تهران )۵-رضا سلیمانیان(مازندران ) ۶ -امیر علی مسلمی(مازندران)۷-رضا افشار(مازندران) ۸-سبحان شاه وردی(قزوین) ۹-علیرضا کریمی(تهران) ۱۰-امیرحسین کاوسی(مازندران).

۹۲ کیلوگرم

۱-امیرعلی آقاجانی(همدان)۲-هادی شرف بیانی(کردستان)۳-جواد فتح خانی(تهران)۴- سهیل بالی(مازندران)۵- امیرعلی آقاجانی(همدان)۶-میلاد احمدی(البرز) ۷-حسین رسولی(همدان).

۹۷ کیلوگرم

۱-علیرضا رکابی(مازندران)۲-ابوالفضل بابالو(تهران)۳-عرفان علی زاده(مازندران)۴-امیر محمد شفاهی(خراسان رضوی)۵-امیررضا علی پور(خراسان رضوی) ۶-حسین مفید(مازندران) ۷-امید کریمی(البرز) ۸-امیرحسین باقریان(آذربایجان شرقی) ۹-آرین سجادی(مازندران) وحید سیف وند(خراسان جنوبی).

۱۲۵کیلوگرم

۱-مرتضی جان محمدزاده(آذربایجان شرقی) ۲-سید مهدی هاشمی(مازندران)۳-محمد علی تبار(مازندران)۴-ابوالفضل محمد نژاد( تهران)۵-سید رضا چراغی(مازندران) ۶-سهیل پری نژاد(توابع تهران)۷-عرفان جعفری (سیستان و بلوچستان)۸-محمدرضا لطفی(مازندران)۹-آرین آراد(البرز)۱۰-پویا یعقوبی(مازندران) ۱۱-احمد میرزاپور(خراسان رضوی)

اوزان

اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی بزرگسالان جام تختی

۵۵ کیلوگرم

۱- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۲- محمدرضا توکلیان (فارس) ۳- کیانوش شمشیری (تهران) ۴- مهدی کمالی (فارس) ۵- حسین قادری (قم) ۶- محمد نظری (توابع تهران)) ۷- آرمین شمسی پور (خوزستان)۸- امیر خزایی (مازندران) ۹- حسین بیژنی( خوزستان).

۶۰ کیلوگرم

۱- پویا ناصرپور (خوزستان) ۲- محمد عشیری (خوزستان) ۳- میلاد رضانژاد (خوزستان) ۴- امیررضا ده بزرگی (فارس) ۵- محمدمهدی جواهری (قم) ۶- سجاد عباسپور (مازندران) ۷- مهدی محسن نژاد (خوزستان) ۸- ایمان حسینی ( تهران).

۶۳ کیلوگرم

۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا بهمنی (فارس) ۳- علی حاجی وند (توابع تهران) ۴- آرتین لفوتی (مازندران) ۵- محمد جانقلی (قم) ۶- علیرضا قناعتی (اصفهان) ۷- رضا قیطاسی (خوزستان) ۸- ابوالفضل گلردی (مازندران) ۹-محمدمهدی غلامپور(فارس) ۱۰-علی اصغر سروری(فارس).

۶۷ کیلوگرم

۱- محمد کمالی (فارس) ۲- محمد اسکندری (اصفهان) ۳- آرمین محب ثابت (تهران) ۴- مصطفی رضایی ( مازندران) ۵- حسین عباسی (تهران) ۶- علی چوبک زن (مازندران) ۷- احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ۸- روح الله زارع ( مازندران) ۹- رامین بخشی (خوزستان).

۷۲ کیلوگرم

۱- امید بهمنی (فارس) ۲- حجت رضایی (خوزستان) ۳- کیا رستمی (کردستان) ۴- فرید سیرتی مقدم (گیلان) ۵- امیررضا عالی وند (خوزستان) ۶- طاها مسعودی (تهران) ۸- ابوالفضل امین شرعی (تهران) ۸- ابوالفضل زارع (مازندران) ۹- غلامرضا عبدولی (خوزستان) ۱۰-حسین اسفندیاری(فارس)

۷۷ کیلوگرم

۱- علیرضا عبدولی (خوزستان) ۲- امیر عبدی (قم) ۳- محمد ناقوسی (خوزستان) ۴- علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۵- عارف حبیب اللهی (توابع تهران) ۶- امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۷- محمدرضا کارگر (چهارمحال و بختیاری) ۸- اهورا بویری (خوزستان) ۹- عرشیا رمضانی ( مازندران).

۸۲ کیلوگرم

۱- محمد ارجمند (فارس) ۲- مهدی مرادالیاسی (خوزستان) ۳- محمدرضا مختاری (فارس) ۴- آرشام ملکی (مازندران) ۵- ابوالفضل رسولی (قم) ۶- مهدی مرادی (تهران) ۷- ابوالفضل مهمدی (خوزستان) ۸- رضا آذرشب (توابع تهران).

۸۷ کیلوگرم

۱- محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۲- رسول گرمسیری (خوزستان) ۳- جمال اسماعیلی (تهران) ۴- پویا گراوند (تهران) ۵- امیرحسین نعمت زاده (قم) ۶- آرشام بهرام زاده (البرز) ۷- اصغر رضانژاد (مازندران).

۹۷ کیلوگرم

۱- امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۲- توحید محبی (تهران) ۳- حمیدرضا بادکان (تهران) ۴- عرفان حسین زاده (مازندران) ۵- امیررضا اکبری (مازندران) ۶- عرفان ملازاده (تهران) ۷- مهران دریاباری (مازندران) ۸- شایان حبیب زارع ( خوزستان) ۹- محمد هادی صیدی(خوزستان) ۱۰- حسن آریانژاد ( مازندران) ۱۱- آرمین میرزازاده (خوزستان).

۱۳۰ کیلوگرم

۱- مرتضی الغوثی (مازندران) ۲- محمدسروش رنجبر (همدان) ۳- بهنام مهدی زاده (تهران) ۴- آرمان طهماسبی (کردستان) ۵- علی کریمی (مازندران) ۶- ابوالفضل حاجی وندی ( فارس) ۷- فردین مقصودی (کیش) ۸- مهدی حسنپور (مازندران) ۹- علی اصغر دادبخش (مازندران) ۱۰- امیرحسین کریمی (کرمانشاه) ۱۱-ابوالفضل فتحی تزنگی

تیم جوانان

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری – عرفان بخت آور – محمدحسن مشهدی زاده

۶۰ کیلوگرم: امیررضا نقیبی – محمدحسین مشهدی زاده

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی – مهدی صالح – حسین اکبری فر

۶۷ کیلوگرم: میلاد حسنی – آرشام لرستانی – میرمحمد باقر عزیزی

۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – احمدرضا محمدیان – میلاد کشتکار

۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی – رضا بیرانوند – محمود کارگر

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدی – علیرضا عباسی – طاها نوری

۸۷ کیلوگرم: محمد مهدی درخشان – حسین صالحی – کامران بک پیکری

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر اصغری ولدی – محمدحسن طرفی نژاد – محمدزمان سلطان مرادی

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی اصل – روح اله حاجی وند – محمد کاظمی احمدآبادی

مربیان : پویا بویری – یک مربی به معرفی هیئت اردبیل