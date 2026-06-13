حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی گفت: پس از مسابقات رنکینگ مغولستان تکلیف دو وزن کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شد و دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم و محمد مهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم با شکست حریفان خود به دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی رسیدند. در حال حاضر تنها تکلیف وزن ۱۳۰ کیلوگرم هنوز مشخص نشده است که در حاشیه مسابقات جام تختی امین میرزازاده و فردین هدایتی برای دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی به مصاف هم خواهند رفت.

وی گفت: در شرایطی که هزینه اعزام‌ها بسیار بالاست اما به مسابقات رنکینگ مغولستان اعزام شدیم و خوشبختانه کشتی‌گیران هم عملکرد قابل قبولی داشتند. آخرین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مجارستان برگزار می‌شود که به احتمال زیاد تیم امید زیر ۲۳ سال در این مسابقات شرکت خواهند کرد. این مسابقات اواسط تیرماه برگزار خواهد شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که شرایط اعزام به مجارستان وجود دارد یا خیر گفت:فدراسیون تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که کشتی‌گیران از هیچ مسابقه‌ای جا نمانند. رقابت‌های مجارستان هم آخرین مسابقه رنکینگ در سال ۲۰۲۶ است و قطعا کشتی‌گیران اعزام خواهند شد. البته همانطور که گفتم تیم زیر ۲۳ سال و امید به این مسابقات اعزام می‌شوند. ما امسال در رده امیدها هم مسابقات مهمی پیش رو داریم. رقابت‌های امیدهای جهان به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود و کار سختی پیش رو داریم.

حسین زاده تأکید کرد: البته بازی‌های آسیایی ناگویا هم پیش روست و ما باید کشتی‌گیران را محک بزنیم. امسال برای اولین بار ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود و ۲۰ روز بعد از آن مسابقات جهانی پیش رو است. ما باید کشتی‌گیران را تقسیم کنیم و در هر دو رویداد نفراتی را اعزام کنیم که شانس بالایی برای مدال آوری داشته باشند. البته اولویت کادر فنی مسابقات جهانی است و امیدواریم که بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که آیا نفرات اصلی هم به مسابقات مجارستان اعزام خواهند شد، گفت: اولویت اصلی ما اعزام تیم زیر ۲۳ سال است و قصد اعزام نفرات اصلی را نداریم چون وزن کم می‌کنند و از شرایط آمادگی به دور می‌شوند. ضمن اینکه ما وقت زیادی هم نداریم. مسابقات مجارستان تیرماه برگزار می‌شود و ما باید دو ماه بعد از آن برای مسابقات جهانی آماده شویم به همین خاطر نفرات اصلی تا قبل از مسابقات جهانی به تورنمنتی اعزام نخواهند شد.

وی همچنین در مورد مصدومیت مهدی کشتکار در مسابقات مغولستان گفت: نه مشکل خاصی وجود ندارد، قصد نداشتیم به کشتکار فشار زیادی وارد شود. او باید در مسابقات جهانی به میدان برود و به همین خاطر نباید تحت فشار قرار بگیرد. مصدومیتش هم جدی نیست و به زودی برطرف می‌شود. در این مدت فدراسیون برای اعزام ملی‌پوشان به مسابقات مختلف هزینه‌های زیادی تقبل کرد. ما به رقابت‌های رنکینگ مغولستان اعزام شدیم و قطعا به مجارستان که آخرین فرصت است و خیلی از مدعیان اروپایی حضور پیدا می‌کنند اعزام خواهیم شد. هدف این است که کشتی‌گیران را در مسابقات مختلف محک بزنیم تا بهترین نفرات را برای مسابقات پیش رو انتخاب کنیم.