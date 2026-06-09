درخشش سازمان مدارس غیردولتی در جشنواره شفافیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در «اولین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که به همت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موفق شد، عنوان «رتبه برتر» را به خود اختصاص دهد. کسب این جایگاه، گواهی بر همت همکاران در این سازمان است که با سرلوحه قرار دادن قانون‌مداری، صراحت در عملکرد و تلاش برای پیشگیری از تعارض منافع، گام‌های موثری در مسیر خدمت‌رسانی پاک و کارآمد برداشته‌اند.

احمد محمودزاده ؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان این که کسب رتبه برتر در جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، ثمره اهتمامِ کارکنان سازمان بر مدارِ قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم است، گفت: شفافیت در عملکرد و هوشیاری در شناسایی و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای هر دستگاه حاکمیتی است که سودای خدمت صادقانه به مردم را در سر دارد.

وی افزود: تحقق شفافیت، بستر اصلی «اعتماد عمومی» را فراهم می‌آورد و با مسدودسازی روزنه‌های فساد و رانت، عدالت را در توزیع خدمات و فرصت‌ها تضمین می‌کند. ثمره‌ی نهایی این رویکرد، افزایش بهره‌وری، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به تمامی همکارانِ متعهد و دلسوز، از تلاش‌های مجدانه، دقت‌نظر و مسئولیت‌پذیریِ ایشان که در نهادینه‌سازی فرهنگِ شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، پیش‌گام بوده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این حرکت، الگویی پویا برای استمرارِ خدمت خالصانه و ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعانِ شریفِ نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.