کارشکنی آمریکا به هواداران فوتبال رسید/ بلیت تماشاگران ایرانی سلب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مقررات و رویههای متداول تعیینشده از سوی فیفا، ۸ درصد از ظرفیت بلیتهای هر مسابقه به فدراسیونهای حاضر در جام جهانی اختصاص مییابد تا هواداران هر کشور بتوانند از طریق سازوکار رسمی و با هماهنگی فدراسیون متبوع خود نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
فدراسیون فوتبال ایران نیز بر همین اساس و پس از دریافت سهمیه مربوطه، از طریق سایت رسمی خود فرآیند فروش بلیتهای دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را آغاز کرد.
با این حال و در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران از این مجموعه سلب شده و در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت از طریق فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از علاقهمندان فوتبال ایران با اعتماد به فرآیند رسمی اعلامشده، برنامهریزیهای لازم برای حضور در محل برگزاری مسابقات را انجام داده بودند.
محروم کردن هواداران ایرانی از دسترسی به سهمیه قانونی و رسمی بلیتهای اختصاصیافته، اقدامی مغایر با روح حاکم بر رقابتهای بینالمللی و اصل برابری میان کشورهای شرکتکننده است. این اتفاق، پرسشهای جدی درباره دخالت ملاحظات غیرورزشی و سیاسی در روند برگزاری بزرگترین رویداد فوتبال جهان ایجاد کرده است.
هواداران فوتبال ایران همواره در تمامی رقابتهای بینالمللی با رعایت قوانین و احترام به اصول حرفهای، یکی از مهمترین سرمایههای معنوی تیم ملی بودهاند و انتظار میرود حقوق قانونی آنها همانند هواداران سایر کشورها مورد احترام قرار گیرد.
فدراسیون فوتبال در انتهای توضیح خود آورده است: لذا ضمن ابراز ناخرسندی نسبت به این روند، از فیفا و مسئولان برگزاری مسابقات انتظار میرود با پایبندی به اصول بیطرفی، عدالت و مقررات مصوب، شرایط لازم را برای بهرهمندی هواداران ایرانی از حقوق قانونی خود فراهم آورده و اجازه ندهند مسائل خارج از زمین فوتبال، بر بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان سایه افکند.
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