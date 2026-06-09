به گزارش خبرگزاری مهر، ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا، پس از ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، گفتگویی مثبت و سازنده با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، انجام داد.

بر اساس اعلام فیفا، این گفتگو به صورت آنلاین و پس از استقرار کاروان تیم ملی ایران در کمپ اختصاصی خود در مرکز «سنترُو خولویتسکوینتله» (Centro Xoloitzcuintle) شهر تیخوانا مکزیک برگزار شد. این نشست در ادامه مذاکرات حضوری دو طرف در شهر استانبول ترکیه در ماه گذشته انجام گرفت.

در این گفتگو، هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تضمین حضور بدون مشکل تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره مسائل مرتبط با حضور کاروان ایران در این مسابقات تبادل نظر کردند.

گرافستروم در این خصوص گفت: من و رئیس (تاج) همانند دیدار حضوری‌مان در استانبول، گفتگویی بسیار سازنده و پربار داشتیم. اکنون که تیم ملی ایران در مکزیک مستقر شده است، فیفا به گفتگو و همکاری نزدیک با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربه‌ای مثبت برای تیم و اعضای کاروان رقم بخورد و تمامی شرایط لازم برای رقابت در زمین مسابقه در اختیار آنها قرار گیرد. ما با هم به هفته‌های پیش رو نگاه می‌کنیم و مشتاق ادامه این مسیر هستیم.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته است و باید در مرحله گروهی به مصاف تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر برود.

بر این اساس، شاگردان امیر قلعه نویی نخستین دیدار خود را روز ۱۵ ژوئن برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس برگزار خواهند کرد. دومین مسابقه این تیم روز ۲۱ ژوئن مقابل بلژیک در لس‌آنجلس انجام می‌شود و ملی‌پوشان ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی نیز روز ۲۶ ژوئن در شهر سیاتل به مصاف مصر خواهند رفت.