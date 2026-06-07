بازدید سرمربی تیم ملی از امکانات کمپ‌ ایران در تیخوانا + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پس از ورود تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی به همراه مهدی خراطی، مدیر اجرایی تیم، سعید الهویی و علی اصغر قربانعلی‌پور با حضور در باشگاه تیخوانا، از امکانات کمپ‌ اصلی تیم ملی در جام جهانی بازدید کرد.

در این بازدید، سرمربی تیم ملی ضمن گفت‌وگو با مدیر این باشگاه از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله زمین چمن، اتاق پزشکی و ریکاوری، سالن بدنسازی و ... دیدن کرد؛ امکاناتی که می‌تواند در ادامه راه آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام‌جهانی مفید باشد.

این باشگاه در یک کیلومتری محل اقامت تیم ملی قرار دارد و نزدیکی آن به هتل تیم ملی، یکی دیگر از مزیت‌های آن برای تیم ایران به حساب می‌آید.