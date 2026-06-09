به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی هافبک تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به شرایط این تیم در آستانه رقابت‌های پیش رو، تأکید کرد که ملی‌پوشان با تمام توان برای کسب نتایج مطلوب و شاد کردن مردم ایران به میدان خواهند رفت.

وی در ابتدا گفت: ما باید فوتبال بازی کنیم، تمرینات خودمان را پشت سر بگذاریم و برای مسابقاتی که در پیش داریم آماده شویم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایطی که مردم کشور در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند، افزود: ما می‌دانیم که مردم‌مان در این مدت و در جریان جنگ سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. به خاطر آنهاست که می‌خواهیم در مسابقات بهترین نتایج را کسب کنیم و برای شادی مردم کشورمان و به احترام این پرچم بجنگیم و بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.

قربانی در خصوص دیدارهای پیش روی تیم ملی نیز اظهار داشت: ما سه مسابقه مهم در پیش داریم و بدون شک اولین بازی برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً در دیدار نخست با تمام قدرت به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: توجهی به اتفاقات حاشیه‌ای نخواهیم داشت و تمام تمرکزمان روی مسابقات خواهد بود. البته می‌دانیم که ایرانی‌های زیادی در محل برگزاری رقابت‌ها حضور خواهند داشت و از تیم ملی حمایت می‌کنند.

ملی‌پوش فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا در نخستین مسابقه بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم و پاسخ حمایت‌های مردم را بدهیم. امیدوارم بتوانیم باعث خوشحالی مردمی شویم که همیشه از ما حمایت کرده‌اند.