عزت اللهی: انتظار داریم هواداران از ما در آمریکا حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت اللهی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرش اظهار داشت: ما باید ذهن خود را از هر چیزی پاک کنیم و با طراوت و تمرکز کامل آماده مسابقات شویم، زیرا هدف و وظیفه ما این است که برای مردممان بجنگیم، نماینده کشورمان باشیم و نشان دهیم که چه تواناییهایی داریم.
هافبک تیم ملی فوتبال ایران افزود: فکر میکنم بقیه مسائل در زمین مسابقه مشخص خواهد شد. ما باید بجنگیم و ثابت کنیم که شایسته حضور در این سطح از رقابتها هستیم. ایران کشوری بزرگ و پرافتخار است و امیدوارم در پایان رقابتها بتوانیم همه ایرانیان در سراسر جهان را خوشحال کنیم.
عزتاللهی با اشاره به شرایط کشور و تأثیر آن بر فضای ذهنی بازیکنان گفت: کار آسانی در پیش نداریم، زیرا همزمان اخبار کشورمان و مسائل سیاسی را دنبال میکنیم. طبیعی است که این موضوعات می تواند بر ذهن بازیکنان و مردم تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: با این حال همه ما در سراسر جهان همواره آرزوی صلح برای مردم دنیا را داریم. امیدوارم این شرایط هرچه زودتر پایان یابد و همه مردم جهان در آرامش و صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند.
ملیپوش فوتبال ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور پرشمار ایرانیان در آمریکا اشاره کرد و گفت: مطمئن هستم ایرانیان زیادی در آمریکا زندگی میکنند و حتی معتقدم در مقایسه با بسیاری از کشورها، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور در آمریکا حضور دارند.
عزتاللهی خاطرنشان کرد: بدون تردید انتظار داریم در جریان مسابقات از حمایت گسترده هواداران ایرانی در ورزشگاهها برخوردار شویم. البته این حمایتها مسئولیت و فشار بیشتری را نیز روی تیم ایجاد میکند، زیرا سطح انتظارات بسیار بالا خواهد بود.
وی در پایان گفت: تنها آرزویم این است که بتوانیم باعث افتخار مردم ایران شویم و پاسخ حمایتهای آنها را با عملکردی شایسته در زمین مسابقه بدهیم.
نظر شما