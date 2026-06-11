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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

در آستانه نخستین دیدار؛

جلسه مثبت فیفا با مقامات فدراسیون فوتبال ایران برای آرامش تیم ملی

جلسه مثبت فیفا با مقامات فدراسیون فوتبال ایران برای آرامش تیم ملی

مقامات فیفا پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ جلسه ای را با مسئولان فدراسیون فوتبال ایرلن برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیفا نوشت: روز گذشته مقامات فیفا به رهبری دبیرکل فیفا، در آخرین جلسه از سلسله تبادل نظرها پیرامون حضور تیم ایران در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، به صورت خصوصی با رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند.

این جلسه با رویکردی مثبت و نگاهی سازنده برگزار شد. طرفین به تعهد خود برای ادامه همکاری مجدد تأیید کردند.

تلاش‌های فیفا بر حل مسائل و دغدغه‌های به وجود آمده متمرکز است تا اطمینان حاصل شود تیم ملی ایران می‌تواند با خیال راحت، بدون مشکل و در بهترین شرایط ممکن در طول مسابقات شرکت کند.

کد مطلب 6857456

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