جلسه مثبت فیفا با مقامات فدراسیون فوتبال ایران برای آرامش تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیفا نوشت: روز گذشته مقامات فیفا به رهبری دبیرکل فیفا، در آخرین جلسه از سلسله تبادل نظرها پیرامون حضور تیم ایران در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، به صورت خصوصی با رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند.

این جلسه با رویکردی مثبت و نگاهی سازنده برگزار شد. طرفین به تعهد خود برای ادامه همکاری مجدد تأیید کردند.

تلاش‌های فیفا بر حل مسائل و دغدغه‌های به وجود آمده متمرکز است تا اطمینان حاصل شود تیم ملی ایران می‌تواند با خیال راحت، بدون مشکل و در بهترین شرایط ممکن در طول مسابقات شرکت کند.