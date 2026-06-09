به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حریزاوی، صبح سه‌شنبه در «دوره تعالی روحانیان و اساتید استان سمنان» که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد، با گرامیداشت یاد بنیانگذار و رهبر شهید انقلاب، ترویج سیره امامین را یک «واجب» خواند و گفت: بر همه ما -چه جامعه روحانی، چه دانشگاهی و چه فرهنگی- لازم است در مسیر تبیین و ترویج سیره آن بزرگواران گام برداریم.

وی با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی (ره) در سالگرد قتل عام حجاج در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷، تأکید کرد که ریشه تفکر اسلام ناب محمدی در این پیام نهفته است.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، بخشی از این پیام را چنین روایت کرد: اندیشمندان اسلام اگر دل به دریای معارف آن بزنند و از فرو رفتن در احکام و سیاست‌های اجتماعی آن نترسند، گوهرهای گرانبهایی را از این دریا صید خواهند کرد.

حریزاوی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در ادامه این پیام می‌فرمایند که باید به آینده‌سازان امیدوار بود، از خطاهای کوچکشان با صبر گذشت و بر شیوه تربیت صحیح احاطه داشت، تصریح کرد: فرهنگ دانشگاه با تجربه و لمس واقعیت‌ها عجین شده است، از این رو تلفیق رویکرد عرفانی و تجربه‌گرا در دانشگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، «ذوب شدن حوزه و دانشگاه در یکدیگر برای بسط معارف اسلامی و اسلام ناب محمدی» را اساس تبلیغ دین مبین اسلام خواند و تصریح کرد: تعبیر «اسلام ناب محمدی» متعلق به اندیشه امام خمینی (ره) است.

وی این مفهوم را در برابر «اسلام درباری آمریکایی» و «اسلام مفتی‌ها» به کار برد تا اسلامِ فعال، پوینده و مبارز را در برابر چهره منفعل و کم‌فروغ غربی عرضه کنند.

حریزاوی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب نیز این دیدگاه را توسعه دادند، گفت: ایشان می‌فرمودند پیش از انقلاب، قرآن و نهج‌البلاغه را داشتیم اما شیاطین عالم آن را بر سر ما می‌کوبیدند، لذا پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا مردم ایران به دین خود افتخار کنند.

وی در پایان، نسخه عزتمندانه دین خدا پس از انقلاب را «اسلام حداکثری» خواند و اظهار داشت: امروز عزت و اقتدار ایران اسلامی نه تنها در موشک‌ها، بلکه در همین نسخه از اسلام ناب محمدی برگرفته از اندیشه پاک امامین انقلاب خلاصه می‌شود و رسالت بزرگ روحانیان، اساتید دانشگاه و فرهنگیان، ترویج این نسخه ناب است.