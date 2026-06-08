حوزه معارف اسلام ناب استان اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی در مراسم افتتاحیه حوزه معارف اسلام ناب استان اردبیل به آغاز فعالیت حوزه معارف اسلام ناب در استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: ۳هزار نفر در حوزه معارف اسلام ناب و ترویج اندیشه امامین انقلاب در سراسر کشور با ارائه مبانی اندیشه انقلاب تحت پوشش قرار گرفتند.

در ادامه حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در سخنانی پردازش عالمانه به مباحث دینی را هدف اصلی در فعالیت حوزه معارف اسلام ناب عنوان کرد و افزود: تبیین مبانی انقلاب ناب و معرفی نظامند اندیشه اسلامی در اولویت برنامه های فرهنگی و تبلیغی در استان اردبیل است.

در این مراسم از کتاب شعر سیمرغ و ققنوس با محوریت شهادت قائد امت امام خامنه‌ای (ره) شهدای مدرسه میناب و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و رمضان توسط ۱۱۰ شاعر استان اردبیل با اهتمام سید سعید اطهر نیاری به سفارش مرکز رسانه و روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل رونمایی شد.

در ادامه این نشست پنل تخصصی با حضور نخبگان علمی حوزه و دانشگاه و ۲۰ ساعت دوره هم اندیشی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.