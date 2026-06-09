سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع فصل برداشت، برخی کشاورزان برای انتقال کمباین‌ها بین مزارع ناچار به استفاده از محورهای مواصلاتی می‌شوند، در حالی که تردد این نوع ماشین‌آلات در بسیاری از جاده‌ها ممنوع است و می‌تواند خطرات جدی برای سایر کاربران راه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه کمباین‌ها به دلیل سرعت حرکت پایین و ابعاد بزرگ، تناسبی با شرایط ترافیکی جاده‌های برون‌شهری ندارند، افزود: این وسایل معمولاً فاقد تجهیزات ایمنی و روشنایی استاندارد برای تردد در راه‌ها هستند و همین موضوع احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: حرکت کمباین‌ها با سرعتی بسیار کمتر از سایر وسایل نقلیه باعث ایجاد اختلاف سرعت قابل توجه در جریان ترافیک می‌شود و این مسئله به‌ویژه در محورهای دوطرفه، ساعات شب، شرایط جوی نامساعد یا دید محدود می‌تواند زمینه‌ساز وقوع تصادفات خطرناک باشد.

میرزایی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات ایمنی توسط مالکان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: بهترین و ایمن‌ترین روش جابه‌جایی کمباین‌ها استفاده از خودروهای حمل‌کننده و کفی‌های مخصوص است تا از ورود این تجهیزات به محورهای اصلی جلوگیری شود.

وی در عین حال تصریح کرد: در مواردی که ناچار به تردد در جاده‌ها هستند، رانندگان باید زمان‌های کم‌ترافیک را برای حرکت انتخاب کنند و نسبت به نصب علائم هشداردهنده، چراغ گردان، تابلوهای شب‌رنگ و سایر تجهیزات ایمنی اقدام کنند تا خطرات احتمالی برای خود و دیگر رانندگان کاهش یابد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست در صورت مشاهده تردد ماشین‌آلات کشاورزی در جاده‌ها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و فاصله طولی و سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.