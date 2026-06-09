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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

تداوم حملات علیه لبنان؛ هشدار تخلیه فوری شهر صور از سوی تل‌آویو

تداوم حملات علیه لبنان؛ هشدار تخلیه فوری شهر صور از سوی تل‌آویو

در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان، اشغالگران صهیونیست برای ساکنان شهر صور هشدار تخلیه فوری صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه هشدار تخلیه فوری برای ساکنان شهر صور واقع در جنوب لبنان از جمله محله های مسیحی نشین، اردوگاه ها و مناطق اطراف آن صادر کرد.

بر اساس این گزارش، اشغالگران متجاوز از شهروندان لبنانی خواستند منطقه را تخلیه کرده و به سمت شمال رود الزهرانی حرکت کنند.

این هشدار شامل مناطق شبریحا، حمادیه، جل البحر، المفدی، البص، المعشوق، برج الشمالی، نبعا، الرشیدیه و عین بعال می شود.

این نخستین هشدار تخلیه رژیم صهیونیستی خطاب به شهر صور از زمان تشدید حملات علیه لبنان به شمار می رود به طوری که هشدارهای قبلی شامل روستاها و بخش های وابسته به صور می شد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش چندین حمله را در شهر نبطیه انجام دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک دیر قانون و رأس العین در حومه شهر صور را هدف حملات خود قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک العباسیه و الرمادیه در شهر صور در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6854855

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