سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد هفتگی این سازمان اظهار کرد: طی هفت روز گذشته در مجموع ۷ هزار و ۹۹۳ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۲۵ برقرار شده که پس از بررسی و پالایش تماسها، ۲۶۵ تیم عملیاتی از ۲۸ ایستگاه فعال آتشنشانی برای اطفای حریق یا اجرای عملیات امداد و نجات به نقاط مختلف شهر اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات حوادث ثبتشده افزود: از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۹۹ مورد مربوط به انواع آتشسوزی بوده است. این حریقها طیفی از آتشسوزی وسایل نقلیه موتوری تا حریق در واحدهای مسکونی، مراکز تجاری، کارگاههای صنعتی و همچنین سوختن ضایعات کشاورزی را شامل میشود که با اقدام سریع نیروهای عملیاتی مهار شد.
دهقانی ادامه داد: در کنار حوادث ناشی از حریق، ۱۲۶ مأموریت نیز به سایر رخدادهای شهری اختصاص داشته است. این موارد شامل تصادفات رانندگی، محبوس شدن افراد در کابین آسانسور، گرفتار شدن شهروندان در واحدهای تجاری و کارگاهی، گیر کردن حلقه در انگشت، عملیات زندهگیری یا مهار حیوانات و همچنین حوادث مرتبط با ساختمانها از جمله گودبرداریهای غیراصولی، تخریبهای ناایمن و ریزش سازهها بوده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این مجموعه تصریح کرد: طی هفته گذشته ۱۲۹ مورد استقرار خودروهای اطفائیه در نقاط پرتردد و حساس شهری انجام شد تا در صورت بروز حادثه، زمان رسیدن نیروها به حداقل برسد. همچنین ۱۴۲ گشت ایمنی با هدف پایش مستمر مناطق مختلف، شناسایی نقاط حادثهخیز و ارائه تذکرات ایمنی به شهروندان و واحدهای صنفی اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر مأموریتهای عملیاتی، ۴۰ تماس نیز منجر به اعزام نیروها برای ارائه خدمات ایمنی مضاعف شد که این خدمات شامل ایمنسازی محیط، رفع خطرهای احتمالی و مشاوره حضوری به شهروندان بوده است.
دهقانی در جمعبندی عملکرد هفتگی آتشنشانی اصفهان اظهار کرد: در مجموع، آتشنشانان اصفهان طی ۲۶۵ عملیات موفق شدند جان ۹۸ نفر از شهروندان گرفتار در حریقها و حوادث مختلف را نجات دهند یا از تشدید آسیبها جلوگیری کنند؛ آماری که نشاندهنده حضور مستمر و واکنش سریع نیروهای عملیاتی در سطح شهر است.
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